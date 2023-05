Ich stehe an der Kasse. Vor mir eine Schlange. Eigentlich wollte ich nur schnell ein paar Dinge besorgen. Und nun stehe ich hier. Nur langsam geht es voran. Rau und ruppig ist der Ton und die Stimmung dadurch auch. War ich den Tag über noch guter Dinge, so merke ich, wie sich diese Stimmung auf mich überträgt. Sind wir Deutschen freundliche Menschen, so wurde vor einigen Jahren eine Umfrage gestartet. „Geht so“, war die Antwort darauf. Wir lagen damals in der Mitte, nicht wirklich ja, aber auch nicht ganz nein.

Ich wäre gern ein freundlicher Mensch, das gebe ich offen zu. Und viele Menschen, denen ich begegne, geben sich spürbar Mühe, es auch zu sein. Das tut gut im Miteinander; und ich freue mich, wann immer ich sie sehe. Andere sind da nicht so bemüht und zurückhaltend, das habe ich da in der Schlange wieder einmal festgestellt. Ich würde gerne Luft holen, bevor ich meinen Ärger herauslasse. Andere nicht.

Eine Frage des Wertes

Freundlich zu sein, das hat viel mit „Wert sein“ zu tun. Und wenn man sich selbst wertvoll fühlt, gibt man das auch gerne an andere weiter. Man macht andere wertvoll durch Freundlichkeit. Jesus hat diesen Gedanken in der Goldenen Regel festgehalten, die besagt: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!“ (Mt. 7,12)

Mal ehrlich: Wer von uns möchte schon unfreundlich angesprochen und behandelt werden? Ich will mir Freundlichkeit wert sein und andere sollen mir meine Freundlichkeit wert sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die Autorin

Heike Sigmund ist Pfarrerin in der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Neustadt.