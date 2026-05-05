Mietspiegel sollen vor überhöhten Mieten schützen und Mietern wie Vermietern Orientierungshilfe sein. Neustadt bekommt einen neuen, der besser sein wird als der bisherige.

Seit 2023 hat Neustadt wieder einen Mietspiegel – nach einer längeren Pause. Der Mietspiegel davor stammte aus dem Jahr 2004. Danach sparte sich die Stadt erst einmal die Erstellung – übrigens zum Bedauern sowohl des Mieterbunds als auch des Haus- und Wohnungseigentümervereins Haus & Grund. Beide schätzten das Instrument, um Sachverhalte beurteilen zu können, gaben sie vor einigen Jahren zu Protokoll.

Ein Mietspiegel ist eine Übersicht der durchschnittlichen Nettokaltmieten für vergleichbare, frei finanzierte Wohnungen in einer Gemeinde. Er dient als Orientierungshilfe zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete und schafft damit Transparenz bei Mietverhandlungen oder Mieterhöhungen. Mieter können also prüfen, ob eine Mieterhöhung oder geforderte Miete zulässig ist oder ob Mietwucher vorliegt. Umgekehrt können Vermieter Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete rechtssicher begründen.

Zum Mietspiegel verpflichtet

Dass es seit drei Jahren wieder einen Mietspiegel für das Herz der Weinstraße gibt, war indes keine freiwillige Entscheidung der Verwaltung. Denn seit einer Gesetzesänderung sind Städte über 50.000 Einwohnern verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Das wird Neustadt auch weiterhin tun, allerdings anders als bisher.

Das Zahlenwerk, das zum 1. Mai 2023 erstellt und zum ersten Quartal 2025 indexmäßig fortgeschrieben wurde, war ein einfacher Mietspiegel. Der Stadtrat hat nun auf Vorschlag der Verwaltung einen qualifizierten Mietspiegel beschlossen. Der Unterschied: Ein qualifizierter Mietspiegel wird nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und bietet hohe Rechtssicherheit etwa bei Mieterhöhungen. Er enthält detailliertere Informationen und berücksichtigt mehr Faktoren bei der Mietpreisermittlung. Ein einfacher Mietspiegel ist lediglich eine Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmiete ohne strenge methodische Vorgaben und dient eher als Orientierungshilfe.

Die Stadt spart Geld

Die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels ist zwar teurer, dennoch spart die Stadt am Ende Geld, wie Bürgermeister Stefan Ulrich im Hauptausschuss erläutert hatte. Denn neben dem Mietspiegel muss die Stadt auch ein sogenanntes Schlüssiges Konzept erstellen. Das ist eine von Kommunen erstellte, datenbasierte Richtlinie, die bestimmt, bis zu welcher Höhe Kosten für Unterkunft und Heizung bei Bürgergeld-Beziehern übernommen werden. Das Konzept basiert auf statistischen Erhebungen zur Bruttokaltmiete, die orts- und zeitnah den Wohnungsmarkt abbilden müssen. Die Daten für ein Schlüssiges Konzept können aus einem qualifizierten Mietspiegel entnommen werden. „Unterm Strich wird es günstiger, weil kein Schlüssiges Konzept erstellt werden muss“, erklärte Ulrich.

In der Vorlage für den Stadtrat wurde das noch konkretisiert: Die Kosten für den qualifizierten Mietspiegel in Verbindung mit einem Schlüssigen Konzept schätzt die Verwaltung auf 35.000 bis 38.000 Euro. Der einfache Mietspiegel kostete seinerzeit 27.000 Euro, das Schlüssige Konzept 20.111 Euro, zusammen also 47.111 Euro.

Grüne begeistert

Das künftige Verfahren mache es für die Verwaltung zudem einfacher – und für die Vermieter ebenfalls, sagte Ulrich. Diese müssen demnach nicht nach jeweils zwei Jahren neu angeschrieben und zur Auskunft über deren Mietobjekte aufgefordert werden.

Begeistert davon zeigte sich im Hauptausschuss Rainer Grun-Marquardt von den Grünen. Man bekomme künftig wissenschaftlich fundierte Zahlen, was vorher nur eine Schätzung gewesen sei, hob er hervor. Toll sei auch, dass der Mietspiegel danach für Gerichtsentscheidungen tauge. „Das ist das Beste, was man machen kann. Da sind wir dann in Neustadt gut aufgestellt“, sagte Grun-Marquardt.

Der Inhalt des Mietspiegels ist über die Website der Stadt einsehbar (www.neustadt.eu/mietspiegel). Entscheidende Kennwerte sind dabei das Baujahr und die Größe der Wohnung. In der Fortschreibung des Mietspiegels aus dem vergangenen Jahr ist zu lesen, dass beispielsweise bei Wohnungen in der Größenordnung 50,01 bis 90 Quadratmeter bis zum Baujahr 1948 ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 7,55 Euro verlangt wird. Wurde die Wohnung zwischen 1970 und 1980 errichtet, fallen im Schnitt 7,64 Euro an, bei neueren Wohnungen (ab 2010) sind es wiederum 8,92 Euro. zu beachten ist dabei, dass das Jahr einer Kernsanierung das originale Baujahr des Gebäudes ersetzt.