Orgelkonzert, Weihnachtssoiree, Bethlehem im „Brauchbar“-Hof, die Mischung ist sehr bunt.

Ein Rund-um-Paket zu Heiligabend bietet in diesem Jahr die protestantische Stiftskirchengemeinde Neustadt an. Bereits ab 11 Uhr sind die Kirchentüren geöffnet, wie Pfarrer Oliver Beckmann informiert. Kurzentschlossene könnten noch Geschenke auf dem Weihnachtsbasar der Nachhaltigkeit gegen eine Spende erwerben.

Danach wäre Zeit, die Krippe mit lebensgroßen Figuren vor der Kirche zu besichtigen, bevor der Familiengottesdienst mit lebendigen Tieren um 15 Uhr in der Hauptfeuerwache beginnt. Um 18 Uhr gibt es einen Vespergottesdienst in der Stiftskirche, enden wird der Tag mit der Open-Air-Andacht im Rathausinnenhof um 22 Uhr.

Weiter geht es am ersten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr mit einem Musikgottesdienst in der Stiftskirche. Zwischen den Jahren ist sie dann täglich von 11 bis 15 Uhr offen. Eine Andacht zum Thema Jahresrückblick beginnt an Silvester um 18 Uhr, bevor um 23.30 Uhr Bezirkskantor Simon Reichert mit einem Orgelfeuerwerk das Jahr ausklingen lässt. Danach ist bis 6. April Winterpause angesagt. Gottesdienste werden bis dahin im Casimirianum gefeiert.

Soiree in MLK

Die Neustadter Martin-Luther-Kirchengemeinde wiederum lädt zur traditionellen Weihnachtssoiree am 26. Dezember, 17 Uhr, in die Martin-Luther-Kirche ein. Max Schroth (Kontrabass) und Josua Niklas (Tenorsaxophon) präsentieren neu interpretierte Weihnachtslieder, Pfarrer Frank Schuster liest Texte zum Weihnachtsfest. Der Eintritt ist frei.

Wie in Bethlehem

Ein besonderer Weihnachtsgottesdienst findet an Heiligabend wieder im Hof der „Brauchbar“ in der Rathausstraße 18 statt. Er verwandelt sich für kurze Zeit in das Ortszentrum von Bethlehem, wo nach biblischem Bericht vor gut 2000 Jahren Jesus geboren wurde. In einem Krippenspiel mit echten Tieren geht die Er-Lebt-Gemeinschaft deshalb der Frage nach, was genau damals passierte und wieso es sich lohne, das heute noch an Weihnachten zu feiern. Begleitet wird das Krippenspiel von klassischen Weihnachtsliedern zu Blasmusik, Punsch und Lebkuchen.