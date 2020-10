Weder das Straßenbauamt noch die Untere Denkmalschutzbehörde wissen, wo der Kilometerstein abgeblieben ist.

Jahrzehntelang stand der Kilometerstein an der L532 von Mußbach in Richtung Haßloch, direkt vor der Auffahrt zur Eisenbahnbrücke. Von Büschen überwuchert, fiel er nicht jedem sofort auf. Der Zahn der Zeit hatte bereits an ihm genagt, und die Inschrift war verblichen. Nun ist der Kilometerstein jedoch verschwunden, nur noch der zerbrochene Sockel zeugt von seinem einstigen Dasein.

„Das ist sehr schade“, sagt RHEINPFALZ-Leser Herbert Dressler. Er interessiert sich sehr für alte Kilometersteine und hat auf seiner Webseite zahlreiche Wegweiser rund um Neustadt in den vergangenen Jahren aufgelistet. „Alte Kilometersteine geben einen Hinweis auf frühere Straßenführungen und sind Teil der Geschichte“, betont der Haßlocher.

Als ihm bei einer Radtour das Verschwinden des Kilometersteins aufgefallen sei, habe er sich direkt an das Straßenbauamt sowie die Untere Denkmalschutzbehörde gewandt. „Aber niemand weiß, was mit ihm passiert ist“, bedauert Dressler.

Hoffen auf Hinweise

Auch für Denkmalschützer Stefan Ulrich ist der Verlust „sehr tragisch“, wie er erklärt. „Der Stein war ein Zeichen unserer historischen Kulturlandschaft“, sagt er. Zwar habe der abhandengekommene Stein nicht – wie viele andere Kilometersteine rund um Neustadt – unter Denkmalschutz gestanden. Aber trotzdem sei der Verlust kein Bagatelldelikt. So mache Kilometersteine hätten sich schon in Privatgärten wiedergefunden. „Aber da gehören sie definitiv nicht hin“, ärgert sich Ulrich.

Dressler und der städtische Denkmalschützer hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Es wäre toll, wenn der Stein wieder auftauchen würde und Bürger, die einen solchen Diebstahl beobachten, sich umgehend bei der Polizei melden“, so Ulrich.