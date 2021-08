Was ist Glück? Ist es, barfuß über weißen Sand zu laufen oder mit nackten Füßen im Bachlauf „Wasser in der Stadt“ in der Neustadter Innenstadt zu stehen? Ist es, bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang zu erleben, oder einfach nur die Ruhe des Abends zu genießen? Ist Glück, mit den Nachbarn in Frieden leben zu können, gesund zu sein, von Katastrophen verschont? Was ist Glück?

Oder was sind in Ihrem Leben Momente des Glücks gewesen, Momente, in denen Sie rundum glücklich waren? Wenn ich mit der ersten Tasse Kaffee den Tag begrüße? Wenn ich aufwache und mir nichts weh tut? Wenn ich aus dem Fenster schaue, der Himmel blau ist und die Sonne scheint?

Ein besonderer Moment

Vor einiger Zeit begegneten wir einer Gruppe musizierender Menschen. Es war nichts Besonderes, aber die Menschen blieben stehen und hörten für einen Moment zu. Auch wir blieben stehen und beobachteten das Treiben. Ich sah, wie sich ein paar Meter von uns entfernt ein älteres Paar zueinander drehte, der Mann den Gehstock an den Arm hängte, die Dame in den Arm nahm und sich im Takt der Musik mit ihr zu drehen begann. Die Augen leuchteten, das Lächeln im Gesicht war unbeschreiblich, und man hatte für einen Moment den Eindruck, als würden die beiden schweben. Vergessen waren das Alter und die Gebrechen, vergessen waren alle Herausforderungen des Alltags, vergessen waren Ort und Zeit. Was allein zählte, war der Moment. Welch ein Geschenk, dachte ich so bei mir, so viel Glück erleben zu dürfen. Und welch ein Segen – für einen Moment dabei gewesen zu sein.

Die Autorin

Heike Sigmund, Pfarrerin in der Martin-Luther-Kirche Branchweiler