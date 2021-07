Wie ein Lied von Silbermond und ein schwedisches Märchen zusammenkommen.

Kennen Sie diesen einen Moment: Sie sitzen im Auto und hören Musik? Plötzlich läuft ein Lied. Sie drehen den Knopf vom Radio lauter, und alles dreht sich nur noch um dieses Lied. Auch nach dessen Ende geht der Text weiter im Kopf herum. So erging es mir letztens, als ich wieder einmal von einem Termin zum anderen mit dem Auto unterwegs war. Im Radio lief das Lied „Bestes Leben“ von Silbermond, und danach gab es ein Interview mit der Sängerin Stefanie Kloß.

Sie sagte zum Lied „Bestes Leben“ Folgendes: Eigentlich sollte der Song schon vor 14 Monaten, also kurz vor dem Lockdown veröffentlich werden. Doch die Band war der Meinung, so kurz vor Einschränkungen in allen Lebensbereichen passt so ein Titel nicht. Daher wurde das Lied zurückgehalten und erst vor Kurzem veröffentlicht.

Glaube, Liebe, Hoffnung

Dieses Lied, aber auch das Interview, haben mich zum Nachdenken angeregt. Was bedeutet für mich Leben? Was ist mir wichtig? Was muss unter anderem erfüllt sein, damit ich von einem gelungenen (besten) Leben reden kann?

Auf einer Konfirmandenfreizeit haben wir mal die Konfirmand*innen gefragt, was für sie Leben bedeutet. Damals haben die Jugendlichen Stichwörter genannt wie: gute Gespräche, Vertrauen, eine intakte Familie, Glaube, Liebe, Hoffnung oder auch Freunde, die für einen da sind.

Märchen aus Schweden

Passend zu dem Lied und den Gedanken der Jugendlichen ist mir ein schwedisches Märchen in Erinnerung gekommen: An einem schönen Sommertage war um die Mittagszeit eine Stille im Wald eingetreten. Alles ruhte. Da steckte der Buchfink sein Köpfchen hervor und fragte: „Was ist das Leben?“ Alle waren sehr betroffen über diese schwere Frage. Eine Rose entfaltete gerade ihre Knospe und schob behutsam ein Blatt ums andere heraus. Sie sprach: „Das Leben ist eine Entwicklung.“ Weniger tief veranlagt war der Schmetterling. Lustig flog er von einer Blume zur anderen: „Das Leben ist lauter Freude und Sonnenschein.“ Drunten am Boden schleppte sich eine Ameise mit einem Strohhalm, zehn Mal länger als sie selbst, und sagte: „Das Leben ist nichts als Mühe und Arbeit.“ Geschäftig kam eine Biene von einer honighaltigen Blume zurück und meinte dazu: „Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Vergnügen.“

Es hätte nun einen großen Streit gegeben, wenn nicht ein feiner Regen eingesetzt hätte, der sagte: „Das Leben besteht aus Tränen, nichts als Tränen.“ Morgens wehte ein leichter Wind durch die Straßen, der meinte: „Das Leben ist ein Rätsel.“ Auf einmal flammte die Morgenröte in ihrer vollen Pracht auf und sprach: „Wie ich die Morgenröte, der Beginn des kommenden Tages bin, so ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit!“ Und was ist das Leben für Sie?

Der Autor

Elmar Schrader, Dekanatsjugendreferent, evangelische Jugendzentrale Neustadt