Hin und wieder lese er in der RHEINPFALZ, dass Neustadt eine kinderfreundliche Stadt werden wolle. Das schreibt ein Leser der Lokalredaktion. Das Foto, das er am Eingangsbereich eines Wohnblocks im Harthäuserweg aufgenommen hat, zeige leider ein anderes Ziel.

Auf dem Hinweisschild steht geschrieben: „Liebe Kinder vom Harthäuserweg, bitte spielt nur auf dem Spielplatz! Ball spielen und Roller fahren vor den Wohnungen ist nicht erlaubt! Das ist zu laut und stört die Nachbarschaft. Vielen Dank!“ Als Absender ist ein Mitarbeiter der WBG, also der Wohnungsbaugesellschaft Neustadt, angegeben. Der Leser ist der Ansicht, das „Lärmen“ von spielenden Kindern sei ein positives Geräusch, das auf neues oder junges Leben hinweise.

Das sieht offenbar nicht jeder so. Eine Anfrage bei der WBG ergibt, dass das Schild bereits Ende 2018 aufgehängt wurde. „Wir hatten massive Beschwerden von Mietern, nicht von Anwohnern“, teilt Prokurist Volker Weiß mit. Die Wohnungen im Erdgeschoss seien über einen gepflasterten Weg zugänglich, die zwei Obergeschosse über einen gepflasterten Laubengang. „Hier sind die Kinder zum Beispiel Roller gefahren, was natürlich zu lauten Abrollgeräuschen führt“, so Weiß.

Mit Rechtsanwalt abgestimmt

Vor dem Aufhängen des Hinweises habe sich die WBG mit einem Rechtsanwalt für Mietrecht abgestimmt. „Wir dürfen das verbieten, allerdings nur im direkten Zugangsbereich zu den Wohnungen“, sagt Weiß. Er verweist aber auch darauf, dass das Schild mit einer Bitte verbunden und diese ausdrücklich auf den Bereich vor den Wohnungen begrenzt sei.

Doch die Aushänge, die laut WBG immer mal wieder ausgetauscht werden, um die Aufmerksamkeit erneut darauf zu lenken, tragen nur zeitweise zum Frieden in der Nachbarschaft bei. „Mal fruchten die Ansagen, dann stoßen wir auf völliges Unverständnis“, berichtet WBG-Streetworkerin Marion Fliehmann. Sie ist öfter im Harthäuserweg vor Ort, wo die komplette Gesellschaft abgebildet und kein Brennpunkt sei.

Gegenseitiges Verständnis fehlt

Das Hauptproblem liege in der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem Verständnis für die Bedürfnisse anderer. Kinder wollten raus und jeden Raum nutzen, der ihnen zur Verfügung stehe, so Fliehmann. Das sei vor allem während der Corona-Hochzeit bei geschlossenen Kitas und Schulen noch mehr der Fall gewesen als sonst – verständlicherweise. „Aber es gibt eben auch ältere Mieter, die ein stärker ausgeprägtes Bedürfnis nach Ruhe haben. Die stört es natürlich, wenn jemand in der Wohnung oder im Laubengang ein Kind mit dem Bobbycar oder Roller fährt. Dafür haben wiederum nicht alle Eltern Verständnis“, so die Streetworkerin.

„Wenn uns Namen genannt würden von den Nachbarn oder Kindern, von denen die Mieter sich gestört fühlen, dann könnten wir das Gespräch suchen und vermitteln. Aber niemand will einen Nachbarschaftsstreit riskieren. Deshalb beschweren sie sich stattdessen bei uns“, sagt Weiß.

Umbau ausgeschlossen

Ein Umbau der Wege komme nicht in Frage. „Wir bauen nach Vorgaben. Teppichböden oder Kunstrasen würden versicherungstechnisch betrachtet zu neuen Problemen führen“, sagt Fliehmann. „Mietrechtlich gesehen können wir nichts tun“, ergänzt Weiß: „Das Einzige, was wir tun können, ist an die Vernunft der Mieter zu appellieren und auf gegenseitige Rücksichtnahme zu drängen.“