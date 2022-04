„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Mit diesem Gedicht befeuerte einst Johann Wolfgang von Goethe die Italien-Sehnsucht seiner Landsleute. Heutzutage müsste der Dichterfürst dazu nicht mehr über die Alpen reisen. Ein Abstecher in die Pfalz, die viel gerühmte „Toskana Deutschlands“, dürfte genügen.

Einen ersten Eindruck vermitteln dabei nicht nur die Weinberge entlang der Haardt, sondern auch mediterrane Gewächse wie Feigen, Pinien, Zypressen, Lorbeer- und Olivenbäume, die mittlerweile überall in der Landschaft oder in Hausgärten ausgepflanzt stehen. Im Neustadter Stadtbild aufgestellte Kübel mit Palmen tun ein Übriges.

Italien-Gefühl auf dem Marktplatz

Verstärkt wird das Ganze noch durch einen heiter-temperamentvollen Menschenschlag, der nicht auf den Mund gefallen ist, seinen Wein gerne aus Gefäßen von Bodenvasen-Format trinkt und dessen lebhafter Dialekt Auswärtige mitunter daran zweifeln lässt, sich noch auf deutschem Boden zu befinden.

Wer im Frühjahr und Sommer die behaglich-geschäftige Atmosphäre des Neustadter Marktes (italienisch „Mercato“) erlebt, das süße Leben („La Dolce Vita“) bei Pizza, Pasta, Pinot Grigio, Latte Macchiato oder einem Prosecco in der zahlreich um den Marktplatz gescharten Gastronomie entspannt genießt, der kann sich auch in Bella Italia wähnen.

„Modesommer wird italienisch“

Für Männer tun sich in diesem Zusammenhang jetzt noch weitere Welten auf. „Der Modesommer 2022 wird italienisch“, verrät Melanie Wuckel und lacht. Die Diedesfelderin muss es wissen. Als Einkäuferin des Modehauses Schmitt in Neustadt hat sie für die neue Saison Hemden mit fünf typischen italienischen Motiven wie Vespas oder Zitronen mit Limoncello-Flaschen bestellt. Darunter ist auch ein mit den Namen berühmter italienischer Weine, mit Weinlaub, -gläsern und -flaschen verziertes Hemd zu finden. Das weckt – wie ein RHEINPFALZ-Mitarbeiter bei einem mutigen Selbstversuch jüngst unschwer feststellen konnte – den Italiener in einem.