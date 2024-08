Animiert von einem in der RHEINPFALZ abgedruckten Leserfoto hat Fritz Wiedemann aus Mußbach erzählt, welche Geschichte hinter so einem kleinen Foto manchmal steckt.

Das Foto zeigt einen Teil alter, landwirtschaftlicher Gerätschaften, konkret Pflugscharen, die auf dem „Landwirtschaftlichen Maschinenplatz“ zwischen Mußbach und dem „Alten Mußbacher Mäherplatz“ Richtung Soldatenweiher zu bewundern sind.

Der Einsender des Leserfotos äußerte seine Freude darüber, dass „die schöne Blumenwiese rund um das Gerät“ nicht abgemäht worden war. Und genau das, nämlich das Bewahren der Natur und der davon und darin lebenden Geschöpfe ist ein Anliegen von Fritz Wiedemann mit seiner Gruppe von ehrenamtlichen Mähern.

Gestartet haben die damals zwölf Mußbacher Rentner, „alle so um die sechzig“, ihr ehrenamtliches Engagement mit Ende der Flurbereinigung, um das Jahr 2000. Damals gab es mehrere, kleinere Gruppen, die sich ebenfalls um die landschaftliche Pflege und Ausgestaltung allgemein zugänglicher Flächen kümmerten. Um diese verschiedenen Gruppen sinnvoll zu strukturieren und zu organisieren gründete sich um 2012, angeregt von Fritz Wiedemann, die Gruppe, die sich „Mußbacher Mäher“ nannte.

Der Name geht auf Landarbeiter zurück

Der Name „Mußbacher Mäher“ geht auf eine Gruppe von Mußbacher Landarbeitern zurück, die im Mittelalter über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte für den Kurfürsten der Pfalz und den Johanniter-Malteser-Orden Wiesen in der Mußbacher Flur und in den benachbarten Dörfern mühsam mit ihren Sensen mähten.

Das Leserfoto vom 16. August, das Anlass für die Geschichte gab. Foto: Oppinger/gratis

Mit Sensen müssen sich die heutigen Mußbacher Mäher nicht mehr plagen, wenn sie sich jeden Dienstag um 14 Uhr an der großen Kelter am Mußbacher Ortsausgang treffen. Aktuell sind es noch acht Ehrenamtliche, die sich dann gemeinsam auf den Weg machen zu einem der zahlreichen hübschen Plätze rund um Mußbach herum. Ob es zur Reihe von Gedenksteinen entlang der Haßlocher Straße geht oder zu einem der Ruheplätze mit Bänken und Tisch oder eben zu dem im Foto zu sehenden „Landwirtschaftlichen Maschinenplatz“ – jede Woche wird regelmäßig das erforderliche Gerät vom Anhänger geholt, und dann geht es an die Arbeit.

Wo erforderlich, wird dann mit Akku-Freischneider und grobem/höherem Rasenmäher das gemäht, was verblüht ist und bereits ausgesamt hat, damit der Pflanzenwuchs auch für das nächste Jahr gesichert ist. „Oft haben wir aber auch mit Hartholz und dichtem Gestrüpp zu kämpfen, das innerhalb eines Vegetationsjahres manchmal ganze Sitzgruppen zugewuchert hat oder droht, Bäume mit ihren Ranken zu erwürgen“ erzählt Wiedemann. Maßgabe bei den Einsätzen der Gruppe ist immer, so viel Natur wie möglich zuzulassen und das Gedeihen nützlicher Pflanzen zu ermöglichen. Aber dabei sollen auch die Menschen mit ihren Bedürfnissen nicht zu kurz kommen. Sie sollen Plätze vorfinden, an denen sie sich gerne aufhalten und die Natur genießen können.

Die Gruppe baut auch Insektenhotels

Entstanden sind die von den „Mußbacher Mähern“ betreuten Grundstücke durch die ab 1973 durchgeführte Flurbereinigung. Dabei sind bei der Zusammenlegung größerer Parzellen Restflächen angefallen, sogenannte Ausgleichsflächen im Eigentum der Stadt Neustadt, die diese an Einzelpersonen oder Gruppen zur Pflege weitergeben kann. Die Umweltabteilung der Stadt regelt und überwacht die Vergabe und Pflege dieser Flächen. In Mußbach sind daran Einzelpersonen, der BUND, der Naturschutzbund (Nabu) und die „Mußbacher Mäher“ beteiligt.

Neben den Mäharbeiten kümmert sich die Gruppe aber auch generell um die Bereicherung der Mußbacher Landschaft. So werden immer mal wieder Bänke gesetzt, Insektenhotels gebaut und aufgestellt ebenso wie Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, die beispielsweise an der großen Kelter durch Vandalismus entstanden waren. „Dass wir dabei immer auch nebenbei den Müll und Dreck mit einsammeln, den rücksichtlose Mitmenschen an diesen Plätzen hinterlassen, ist selbstverständlich“, ergänzt der 74-jährige Mußbacher.

Der Altersschnitt der acht Aktiven liegt derzeit bei knapp unter 80. Von daher würden sie sich sehr über jüngere Unterstützer freuen, die sich ebenfalls für die Natur und ihre Mußbacher Mitmenschen engagieren wollen.