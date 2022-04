Es ist ein Blickfang: das Mußbacher Weinberghäuschen in der Eselshaut. Im Dorf ist es als „Blitzhaisel“ bekannt. Dass es in Pracht erstrahlt, ist zwölf Rentnern zu verdanken – den „Mußbacher Mähern“.

Fritz Wiedemann von den „Mußbacher Mähern“ ist stolz auf das „Blitzhaisel“. „Unsere Gruppe hält rund 15 verschiedene kulturelle Punkte in Mußbach in Schuss. Neben dem Provenceplatz, dem Prinzessinnenplatz und der Weinbaukelter eben auch das Blitzhaisel“, sagt der 72-jährige Mußbacher. „Wir sind Rentner zwischen 70 und 90 Jahre, denen die Schönheit Mußbachs noch etwas bedeutet“, erläutert der ehemalige Elektrotechniker. Ihr Ziel sei es, die Plätze weiterhin in einem schönen Zustand zu erhalten beziehungsweise in einen schöneren Zustand zu versetzen.

So auch beim Blitzhaisel. Dank der Sandsteinmauern steht das kleine, runde Gebäude fest auf Mußbacher Boden, trotzt der Witterung und strahlt Sicherheit aus. Es wurde 2021 von der Gruppe renoviert, mit frischer Farbe versehen und sieht wie ein Miniwachturm aus. Beim Eintreten muss man den Kopf einziehen, eine Tür ist nicht vorhanden. Mit ursprünglich fünf Löchern versehen, hat man von innen den Überblick, was draußen vonstatten geht.

Ein Fenster wurde zugemauert

Die „Fenster“ haben den Durchmesser von rund 20 auf 20 Zentimeter, bei einem ist sogar der Blick auf den Weinbiet möglich. Ein anderes „Fenster“ musste zugemauert werden, weil es beschädigt worden war. Überhaupt ist Vandalismus ein Problem, im Laufe der Jahre wurde das Gebäude immer mal wieder beschädigt oder mit Graffiti versehen. Manche benutzen das Häuschen auch als Toilette. Dennoch steht es seit mindestens 100 Jahren auf dem gleichen Platz. Heute auf einer sogenannten „Ausgleichsfläche“, die durch die Flurbereinigung in den 1980er-Jahren entstanden und in Besitz der Stadt Neustadt ist.

Die meisten Weinberghäuschen wurden im 18. Jahrhundert gebaut. Sie dienten der Aufbewahrung von Handwerkszeug zur Bewirtschaftung des Weinberges, der Rebenwacht und boten Schutz bei Unwettern wie Starkregen und Gewitter. Manchmal werden sie auch als „Wächterhäuschen“ bezeichnet, da der Weinbergschütz sich hier aufhielt, um Traubendiebstahl zu verhindern und Starenabwehr durchzuführen. In der Neuzeit verloren die Weinberghäuschen ihre Schutzfunktion und wurden dem Verfall und Vandalismus preisgegeben.

Eine italienische Erfindung

Erst in den vergangenen Jahren fand ein Umdenken bei Bürgermeistern, Winzern und den Bauern- und Winzervereinen statt, und man besann sich auf den Wert der Weinberghäuschen als Kulturgut. Sie wurden vielerorts renoviert – wie in Mußbach. Ursprünglich sind diese runden Steinhäuser eine italienische Erfindung und werden dort „Trullo“ genannt. Es gibt sogar sechs verschiedene Bauformen. Ihre Schutzfunktion bei Regen, Sturm, Hitze und Kälte ist im modernen Leben nicht mehr so nötig, heute sind sie aber Kleinode, die gern als Wanderziele und zur Rast genutzt werden.

Manche sehen sie sogar in ihrer Gesamtbedeutung im Kulturgut Wein mit den Trockenmauern, den Flurnamen und den Weinlagen. Das gilt sicher auch für das Mußbacher „Blitzhaisel“ in der Eselshaut.