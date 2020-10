Von einem Neustadter Weindorf, der Kunst und dem Heidelberger Schloss.

Ob jemals ein Mann seine aus Gimmeldingen stammende Partnerin liebevoll „Gimmeldingelinchen“ genannt hat? Wir wissen es nicht.

Wir wissen aber, dass die Heidelberger Künstlerin Susanne Ochs ein Gimmeldingelinchen als Motiv für den Monat März in ihren Kalender 2021 (in DIN A3 und A4) mit aufgenommen hat. „Als Tribut an die Region, wo ich derzeit im Deutschen Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik Deidesheim ausstellen darf“, sagt sie augenzwinkernd.

Nach Andersen-Märchen

Das Gimmeldingelinchen basiert auf dem Märchen „Däumelinchen“ von Hans Christian Andersen. Wie dieses auch, liegt es in einer lackierten Walnussschale, gebettet jedoch auf weißroten Mandelblüten und mit der Nikolauskapelle von Lobloch im Hintergrund. Künstlerische Freiheit: Da dem Däumelinchen kein Ort zugeordnet ist, hat Ochs es flugs in Gimmeldingen angesiedelt. Der Neustadter Ortsteil darf sich geehrt fühlen, findet er sich doch in dem märchenhaft-schönen Kalender „Hinter den 7 Heidelbergen bei den Heidelzwergen“ zusammen mit so weltberühmten Heidelberger Motiven wie dem Schloss und der Alten Brücke wieder.

Und mit dem schnuckligen Kosenamen, der einem – nach mindestens zweimaligem Aussprechen – mühelos über die Lippen kommt, dürfte Gimmeldingen ein Alleinstellungsmerkmal unter den neun Neustadter Weindörfern haben. So hart es für Haardt, Diedesfeld, Mußbach, Duttweiler, Lachen-Speyerdorf, Hambach, Königsbach und Geinsheim klingen mag: Sie dürften Schwierigkeiten haben, mit ihrem Ortsnamen etwas Entsprechendes zu kreieren.