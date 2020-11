„Frankfurter Apfel“ und „Wiesenbacher Gänsgartenapfel“ steht auf einigen Etiketten der 15 Apfelbäume, die am Wochenende Mitglieder der Neustadter Ortsgruppen von Pollichia und Nabu auf dem Gelände des Reitclubs Neustadt und der Raketenstation Haßloch gepflanzt haben. Da weiß man doch gleich, von wo oder wem die Bäume kommen. Obwohl: Wo liegt eigentlich Wiesenbach? Das ist ein Ort bei Heidelberg, wie ein Blick auf die Landkarte verrät. Auf den ehemaligen Gänsewiesen des kurpfälzischen Dorfes ist im 19. Jahrhundert ein Apfelbaum aus einem Apfelkern aufgegangen. Bis heute wird die Sorte in einer Baumschule weitervermehrt. Auch wenn man nicht gleich dran denkt: Nicht nur Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen sind Weidetiere, sondern auch Gänse.

Für die Pferde des Reitclubs ist es nett, dass Apfelbäume gepflanzt wurden. Da können sie im Herbst die reifen Früchte fressen. Es dürfen aber nicht zu viele auf einmal sein, sonst können sie schlimme Magenkoliken bekommen. Andererseits hat man mit abgelagerten Pferdeäpfeln einen hervorragenden natürlichen Dünger für die Bäume. Ein Gewinn für beide Seiten, sagt Andreas Bauer, zweiter Vorsitzender der Pollichia und federführend für die Pflanzaktion. Aus Oberschwaben kommt der dunkelpurpurrote „Oberländer Himbeerapfel“, den ein feiner zimtartiger Geschmack auszeichnet. Die Farbe im Namen trägt der ebenfalls gepflanzte „Purpurrote Zwiebelapfel“, im Elsass wird die aus Baden stammende Sorte liebevoll „Christkindler“ genannt.

Brauchtum aus dem Elsass

Das Brauchtum des Weihnachtsbaums kommt aus unserer Nachbarregion und ist für das 16. Jahrhundert erstmals in Straßburg dokumentiert. Gerne wurden und werden im Elsass die Früchte der Sorte mit einer Nadel durchbohrt und mit Fäden an Christbäume gehängt. Aufgrund zweier schlechter Ernten verbot der französische Staat diesen natürlichen Baumschmuck zweimal im 19. Jahrhundert. Als Ersatz haben die findigen Elsässer rote Christbaumkugeln aus Glas kreiert. Es bleibt abzuwarten, ob in ein paar Jahren in Neustadt Christkindler-Äpfel an Weihnachtsbäumen hängen werden. An der Sorte sollte es nicht liegen: Die Bäume tragen reichlich. Mitunter sind im Herbst vor lauter Äpfeln die Blätter nicht mehr zu sehen.