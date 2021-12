Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Besonders beliebt: Geschichten von Bahnreisen. Meist geht’s da um Verspätungen, aber es gibt auch richtig schöne Überraschungen – wie vor einigen Tagen. Passiert ist das Ganze im Fernzug, der Neustadt direkt mit der deutschen Regierungsmetropole verbindet und in dem sich auch immer wieder interessante Begegnungen ergeben. Auf dem Hinweg wird meist über die anstehende Besprechung geplaudert und auf dem Rückweg über das Ergebnis.

Während der Fahrt werden natürlich auch die Stationen angesagt, und seit einiger Zeit wird auf die Abfahrt der Züge zusätzlich mit der „Trillerpfeife“ hingewiesen. Alles vertraute Bahnklänge. Für Erstaunen sorgte daher dieser Tage ein Zugchef: „Nächster Halt: Das wunderschöne Neustadt“, lautete seine Ansage. Rückfrage bei der Ehefrau, „ob man noch gut höre“. Die Bestätigung kam sowohl von der Frau als auch vom Ansager, der seine Worte kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof sogar wiederholt wurde. Hoffentlich spricht sich diese Aussage herum, und die Neustadter Marketingprofis der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH können das Potenzial ausschöpfen. Denn die Anzahl der in Neustadt aussteigenden Kunden war an dem Tag handverlesen. Damit auch die Verbindungen „wunderschön“ bleiben, wäre ein Kundenaufschwung hilfreich.