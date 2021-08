Das neue Programmheft der Neustadter Volkshochschule für das Herbstsemester liegt nun auch in Papierform vor. Geplant sind insgesamt 360 Veranstaltungen, 50 davon online. Am 6. September geht es los. Alle hoffen, dass es dieses Mal keine Corona-Einschränkungen gibt.

Der Themenschwerpunkt im neuen Semester liegt nach Angaben der Stadtverwaltung auf „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Es sind eine Reihe von Vorträgen und Workshops geplant, die sich sowohl an Erwachsene als auch an junge Erwachsene richten. Im Bereich Politik, Gesellschaft, Umwelt gibt es erstmals einen „Selbstlernkurs für Eltern“, in dem erklärt wird, wie sie Einfluss auf die Lern-Motivation ihrer Kinder nehmen können. Außerdem mit dabei: „Eintausendmal Lebensglück“ – Glückszutaten aus 60 Städten.

Mit dem Format „Podcastliteratur“ gibt es einen neuen Literaturkreis. Bei den 15 Terminen sollen vor allem Romane aus dem 20. und 21. Jahrhundert im Mittelpunkt stehen. Im Bereich Gesundheit sind „Waldyoga am Soldatenweiher“ sowie „Wandern, Yoga und Entspannen“ als neue Angebote dabei. Im Bereich Sprachen gibt es jetzt einen Schnupperkurs Polnisch sowie Jiddisch zum Kennenlernen.

Die Volkshochschule feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Dazu wird es am Freitag, 3. September, eine Festveranstaltung geben. Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Interessierte auch auf der Homepage der VHS: www.vhs-nw.de.