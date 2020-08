Ganz klassisch mit dem gewohnten Theaterfest startet das Pfalztheater Kaiserslautern am 12. September in die neue Spielzeit – allerdings coronabedingt nicht im Haus selbst, sondern auf der Gartenschau. Das dazu gehörende Konzert beginnt um 18 Uhr. Ansonsten stehen im September im Großen Haus eine Schauspiel und eine Liederabend-Premiere an.

Neben den üblichen Corona-Vorsichtsmaßen wie namentliche Buchung ist zu beachten, dass die Mund-Nasen-Bedeckung im Foyer und den Toiletten getragen werden muss. Auf dem Platz im Saal darf die Maske abgenommen werden. Die Gäste werden nacheinander in Gruppen eingelassen, die Theatergastronomie ist geöffnet. Es gibt keinen Nach- und keinen Wiedereinlass nach frühzeitigem Verlassen der Vorstellung.

Das produktivste Autoren-Duo der Republik

Nach der Wiederaufnahme des Ein-Frau-Musicals „Tell me on a Sunday“ nach Andrew Lloyd Webber am 13. September ist als erste Premiere am 19. September das Stück „Die Wahrheiten“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz angekündigt, die das wohl produktivste Autoren-Duo der Republik bilden und mit der Verfilmung ihrer Schulposse „Frau Müller muss weg“, zu der sie selbst das Drehbuch schrieben, auch bei den Kinogängern bekannt wurden. In „Die Wahrheiten“ versuchen zwei Paare zu verstehen, warum ihre langjährige Freundschaft zerbricht. Jedes Paar hat eine andere Perspektive, aber auch jeder einzelne vertritt seine eigene Wahrheit, die davon geprägt ist, was man über die anderen weiß oder zu wissen glaubt. Ein spannendes Puzzle, das das Publikum auf die Suche nach dem mitnimmt, was tatsächlich geschehen ist. In der Inszenierung von Schauspieldirektor Harald Demmer spielen Rainer Furch, Meike Anna Stock, Jan Henning Kraus und Aglaja Stadelmann und tragen gleichsam im Privaten aus, was zwischen der „Me too“-Bewegung und Trumps „alternativen Fakten“ auch in der Öffentlichkeit zu beobachten ist. Weitere Aufführungen: 20. und 27. September, 7. und 10. Oktober.

Lieder, die von selbst entschweben

Am 26. September bringt dann das Ensemble des Musiktheaters im Liederabend „Und die Welt hebt an zu singen“ die Vielfalt und Farbigkeit der Liedtradition von der Romantik bis heute zu Gehör. Der Titel entstammt einem Gedicht Joseph von Eichendorffs, in dem es unter anderem heißt: „Küssend, trinkend singt der Dichter Lieder, die von selbst entschweben: Wunderschön ist doch das Leben!“ Unter anderem stehen Lieder von Robert Schumann, Hugo Wolff, Gustav Mahler und Richard Strauss auf dem Programm. Weitere Aufführungen: 9. und 17. Oktober. Gleich am ersten Tag des Folgemonats folgt dann das im Frühjahr verschobene Bürckel-Stück von Peter Roos.

Karten