Manchmal helfen die kleinen Dinge, um einen Tag zu verschönern.

Am vergangenen Sonntag war von den Wettervorhersagen und auch vom Wetterdienst auf dem Handy keine einzige Sonnenstunde gemeldet. Und da ich schon sehr schwierige Gespräche mit schwermütigen Menschen hatte, denen das dunkle Wetter auf den Geist geht, stellte ich mich auch auf einen schwierigen Tag ein. Mich drückt das ja selbst auch. Also: „Durchhalten und durchziehen!“

Aber als ich um 7 Uhr auf dem Balkon stand, sah ich Sterne am Himmel. Und bei der Fahrt zum Gottesdienst in Königsbach strahlte die Sonne. Auf der Rückfahrt war immer noch Sonne. Ich konnte immer nur sagen: Schön, dass du da bist!

Vieles fiel leichter

Am Mittag kam jemand zu Besuch, und auf dem Parkplatz war es so sonnig, dass wir kurz entschlossen im Freien unser Mittagessen genossen. Ein Wohlgefühl! Dann noch ein langer Spaziergang am Sonnenweg zur Wolfsburg und am Abend ein herrlich strahlender Sonnenuntergang über der Haardt. Und alles machte auch mehr Spaß an diesem Tag. Es fiel mir auch leichter, nicht nur zur Sonne zu sagen, „schön, dass du da bist“, sondern auch meine Aufgaben für die nächste Woche zu planen.

An diesem Abend konnte ich auch viel bewusster den Satz der Atempause sprechen, den ich von „Franziskanische Lebensschule: Barfuß und wild“ bekommen habe: (einatmen)

Ich entziehe der Sorge meine Energie … (ausatmen) … und lenke sie auf das Glück. In dieser positiven Lebenseinstellung mag ich gern bleiben und lade auch jeden dazu ein.

Der Autor

Benno Riether, katholischer Pfarrer und Kooperator in der Pfarrei Teresa von Ávila, Neustadt