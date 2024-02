Verkehrskontrolle – Polizeimeldungen mit diesem Stichwort klingen nach Routine. Doch dass sich dabei ganz ungewöhnliche Dinge ergeben können, zeigen die Einsatzberichte der Neustadter Inspektion vom Wochenende.

So kontrollierte die Polizei am Freitagnachmittag um 15 Uhr in der Talstraßen einen 41-jährigen Autofahrer aus Bad Dürkheim. Bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass dem Mann bereits 2018 – und damit vor immerhin sechs Jahren – aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Polizei untersagte dem 41-Jährigen die Weiterfahrt. Außerdem kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein zu.

Ganz ähnlich liest sich der nächste Fall. Auch dieser ergab sich am Freitagnachmittag bei der Kontrolle in der Talstraße. Die Polizisten winkten dort einen 44-Jährigen aus Lambrecht an den Fahrbahnrand. Nur wenige Minuten nach dem Fall mit dem Bad Dürkheimer hatten sie es erneut mit einem Autofahrer zu tun, der ohne Führerschein unterwegs war. Denn den hatte der Lambrechter im März 2023 nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Auch auf den Lambrechter kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Außerdem muss sich die Ehefrau des 44-Jährigen strafrechtlich verantworten. Die saß nämlich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Sie ließ es also zu, dass ihr Mann unerlaubt ihr Auto nutzte.

Alle zwei Tage Cannabis

Außerdem bekommt es die Polizei immer wieder mit Drogen und Alkohol zu tun. Bei einer Kontrolle am Samstagabend in der Talstraße stellten die Polizisten bei einem 61-jährigen Caddy-Fahrer schnell „drogenbedingte Auffälligkeiten“ fest. Der Fahrer gab zu, mindestens alle zwei Tage Cannabis zu konsumieren. Ein Vortest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Daraufhin wurde auch die Wohnung des 61-Jährigen durchsucht, wo die Polizisten eine geringe Menge Cannabis und Haschisch fanden. Auf den 61-Jährigen kommen nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Schließlich überprüfte die Polizei am Sonntag um 2 Uhr in der Hindenburgstraße einen 30-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm ergaben sich drogenbedingte Auffälligkeiten. Ein Test reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Auch auf den 30-Jährigen kommen deshalb verschiedene Verfahren zu.