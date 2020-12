„Ein verheißenes Land“, die Autobiografie des früheren US-Präsidenten Barack Obama, lag im November in den Neustadter Buchhandlungen vorn, dicht gefolgt vom neuesten Buch des Thriller-Königs Sebastian Fitzek. Aber auch Pfälzer Titel finden ihre Nische.

Vorgestellt seien hier Obamas Erinnerungen, die er nach „Becoming“, den erfolgreichen Memoiren seiner Frau Michelle, jetzt veröffentlichte – zu einem Zeitpunkt, wo viele Beobachter weltweit mit großer Sorge auf den Zustand der amerikanischen Demokratie blicken. Auf mehr als tausend Seiten schildert er seinen politischen Werdegang, die Hürden, die er als junger Mann auf der Suche nach seiner Identität nahm. Der Leser erfährt von seinen politischen Ambitionen und den Schwierigkeiten, die er als Afroamerikaner bei seiner Kandidatur für die Präsidentschaft überwinden musste. Dann der einzigartige Erfolg im November 2008, als er zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt wurde.

Obama thematisiert die Probleme, mit denen er in seiner Amtszeit konfrontiert war, darunter die globale Finanzkrise und die Verabschiedung der hochumstrittenen Gesundheitsreform in seinem Land. Selbstzweifel und Frustrationen spart er nicht aus, und er schildert auch höchst anschaulich das Leben im Weißen Haus und dessen Auswirkungen auf seine Frau und Töchter. Obama vermittelt die Überzeugung, dass Fortschritt stets möglich sein werde und dass Demokratie kein Geschenk des Himmels ist, sondern immer wieder neu erschaffen werden muss.

Ansonsten finden sich neben vielen national und international bekannten Autoren auch drei Pfälzer auf der Liste: Michael Landgraf mit seinem Weihnachtsbuch, Steffen Boiselle mit „100% Pfälzer für Einsteiger“ und der Grünstadter Joachim Specht mit seinem historischen Neustadt-Roman.

Die Bestseller im November

Bahnhofsbuchhandlung

1. Sebastian Fitzek: Der Heimweg

2. Steffen Boiselle: 100% Pfälzer für Einsteiger

3. Barack Obama: Ein verheißenes Land

Hofmann

1. Charlotte Link: Ohne Schuld

2. Christian Berkel: Ada

3. Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln

Neustadter Bücherstube

1. Nicolas Mathieu: Rose Royal

2. Thomas Hettche: Herzfaden

3. Bernhard Schlink: Abschiedsfarben

Osiander

1. Barack Obama: Ein verheißenes Land

2. Sebastian Fitzek: Der Heimweg

3. Ken Follet: Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit

Quodlibet

1. Michael Landgraf: P(f)älzer Weihnachten

2. Joachim Specht: Der Bischof von Neustadt – Vom Leben und Sterben des Marienstiftes Neustadt an der Weinstraße

3. Barack Obama: Ein verheißenes Land /wss

Buchtipp: „Offene See“ von Benjamin Myers liest sich wie ein Sommerspaziergang an der Küste

Für Mirjam Alberti von der Buchhandlung Quodlibet ist der Roman „Offene See“ (DuMont, gebunden, 270 Seiten, 20 Euro) des Briten Benjamin Myers, der in diesem Jahr in Deutschland zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen erkoren wurde, ein zeitloses Leseerlebnis, das sie als ihr persönliches Buch des Monats empfiehlt:

„Der junge Robert begibt sich im Frühjahr 1946 auf Wanderschaft. Eigentlich scheint sein Leben vorgezeichnet, seine Herkunft hält ein Leben als Bergarbeiter für ihn bereit. Doch vorher treibt ihn eine große Sehnsucht aus dem Haus. Er möchte die Welt da draußen noch ein wenig kennenlernen. Genüsslich streift er durch die Landschaft und gibt sich wandernd ganz der Natur hin. Genüsslich sind auch Benjamin Myers Naturbeschreibungen. Mit wunderschönen Formulierungen entführt er uns direkt in eine sanfte, südenglische Atmosphäre.

Mit kleinen Hilfstätigkeiten verdient Robert sich Kost und Logis. Und so landet er auch bei Dulcie, einer ungewöhnlichen alten Dame, die direkt am Meer wohnt. Sie überrascht ihn mit herzlicher Gastfreundschaft und unkonventionellen Ansichten. Schon bald entspinnen sich Gespräche über Musik, Malerei und Literatur, mit denen der Junge bisher noch reichlich wenig im Sinn hatte.

Aus Stunden werden Tage, Robert erledigt allerhand Arbeiten für Dulcie und lernt eine ihm bis dahin völlig unbekannte Welt kennen. ,Bis zu diesem Sommer war Lyrik eine Geheimsprache gewesen, die nur von vornehmen Leuten gesprochen wurde(…). Jetzt jedoch tat sich mir dieses geheime Universum durch die Gedichte, die ich im Atelier las, jeden Tag etwas weiter auf.’ So schildert Robert seine neuen Erfahrungen. Doch warum reagiert Dulcie manchmal ungewöhnlich barsch, insbesondere wenn es um das Meer, die offene See, geht? Auch für Roberts Gastgeberin halten dieser Sommer und diese außergewöhnliche Begegnung bereichernde Impulse bereit. Dieses Buch beschwingt durch die intensive Zwischenmenschlichkeit mit all ihren Schattierungen und Launen.“