Seit Anfang des Jahres verantwortet Natalia Koch den Klimaschutz in Haßloch. Was bereits umgesetzt wurde und welche Projekte als Nächstes anstehen.

Die Gemeinde Haßloch hat eine neue Klimaschutzmanagerin: Seit dem 2. Januar ist Natalia Koch im Rathaus für das Thema zuständig. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte sie sich erstmals dem Gremium vor. „Ich arbeite mich langsam in alle Themen ein, aber am wichtigsten war mir, einen Überblick zu bekommen“, sagte Koch. „Damit wir Projekte voranbringen können, ist es wichtig, zu wissen, was wir haben.“

Die Stelle war frei geworden, nachdem ihre Vorgängerin Andrea Petmecky zum 30. September gekündigt hatte. Weil Koch erst seit wenigen Wochen im Amt ist, übernahm der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos) im Rat zunächst den Rückblick auf bereits bearbeitete Projekte. Koch selbst gab einen Ausblick auf kommende Themen. Anlass für den Bericht war eine Anfrage der AfD-Fraktion, die wissen wollte, welche Fortschritte die Gemeinde beim Klimaschutz erreicht habe.

Vom Sanieren bis zur Bürgerberatung

Zu den Themen, die von der ehemaligen Klimaschutzmanagerin in den vergangenen Jahren angestoßen oder abgeschlossen wurden, gehören laut Borck unter anderem Projekte zum seriellen Sanieren von Wohngebäuden – energetische Modernisierungen, bei denen Mieter in ihren Wohnungen bleiben können. Auch eine Vortragsreihe zum Klimaschutz gemeinsam mit der Volkshochschule, die Organisation einer Klimaschutzmesse sowie die Betreuung des Ruftaxis hätten zu Petmeckys Aufgaben gehört. Ebenso die Pflege der Daten im Klimaschutzportal des Landkreises sowie die Beratung von Bürgern.

Darüber hinaus habe sich die Gemeinde mit Fragen der Stromspeicherung und der sogenannten Bilanzkreisbildung beschäftigt, also der Verteilung von Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen, auch überregional. „Das ist ein wichtiges Thema der Zukunft: Strom erzeugen in der Region für die Region“, sagte Borck. Besonders das Thema Speicherung werde künftig eine wichtige Rolle spielen.

Wärmeplanung und Solarprojekte

Aktuell arbeite die Verwaltung unter anderem an der Umsetzung des Mobilitätskonzepts der Gemeinde.Außerdem solle bis Ende März der Abschlussbericht zur kommunalen Wärmeplanung vorliegen. Parallel liefen, so Borck, Gespräche mit verschiedenen Firmen über mögliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen, etwa im Bereich der Westrandstraße.

Auch konkrete Infrastrukturprojekte stehen an: Am Bahnhof soll eine Sammelschließanlage für Fahrräder entstehen, langfristig werde zudem ein Fahrradparkhaus geprüft. Über das Förderprogramm Kipki plane die Gemeinde außerdem eine neue Heizungsanlage für das Rathaus sowie den Austausch konventioneller Außenbeleuchtung gegen LED-Leuchten.

Für Koch steht zunächst die Bestandsaufnahme im Vordergrund, besonders bei der Solarenergie. Nach ihren Angaben verfügt die Gemeinde derzeit über fünf eigene Photovoltaikanlagen. Eine davon müsse ersetzt werden, weil sie defekt sei. Eine weitere Anlage komme bald hinzu. Viele Grundlagen seien in Haßloch bereits vorhanden, so Koch, die zuvor in der Kreisverwaltung tätig war und dort ein Konzept für klimafreundliche Mobilität entwickelt hat. „Wir haben sehr viele Konzepte. Ich muss schauen, dass die dann auch umgesetzt werden“, sagte sie.

Frage nach CO 2 -Einsparungen

Die AfD-Fraktion interessierte vor allem, wie sich der Erfolg der Maßnahmen messen lasse. Fraktionsvorsitzender Franz Josef Dietzen sagte: „Das Ziel unserer Anfrage war festzustellen, wohin bewegen wir uns, wie viel CO 2 haben wir tatsächlich eingespart. Sind wir auf dem richtigen Weg hin zur Klimaneutralität 2040?“

Borck machte deutlich, dass sich viele Effekte nur schwer exakt beziffern ließen. „Es ist natürlich immer schwer, die Tätigkeit der Klimaschutzmanagerin in CO 2 -Einsparungen zu messen“, sagte er. Gerade im Verkehrsbereich hänge viel vom individuellen Verhalten der Bürger ab. Die Klimaschutzmanagerin könne „aufklären, Alternativen anbieten, einladen, ermutigen, inspirieren zum Wechsel“.