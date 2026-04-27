Das Festival entführt in diesem Jahr auf vielfältige Weise in die Welt der 1920er Jahre.

„Die Goldenen Zwanziger“ heißt das rheinland-pfälzische Kultursommer-Motto in diesem Jahr, und so führt auch die „Literarische Lese“ in Freinsheim, die traditionell thematisch hier andockt, von 15. bis 31. Mai auf vielfältige Weise zurück in die wilde Zeit vor 100 Jahren, in eine Epoche des Aufbruchs, der Hoffnungen und Träume, aber leider auch der vielfach verpassten Chancen.

Mitten hinein in die widersprüchliche Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland plötzlich Republik war und eine der fortschrittlichsten Verfassungen weltweit, aber auch jede Menge Erblasten mit im Handgepäck hatte, führt schon die Eröffnung sveranstaltung am Freitag, 15. Mai, dem Tag nach Christi Himmelfahrt. Mitglieder der Literaturgruppe der Grünstadter Kultur-Werkstatt, die sich seit 40 Jahren jede Woche zum Büchergespräch trifft, präsentieren hier ab 18 Uhr im Von-Busch-Hof Lieder und Texte unter anderem von Marlene Dietrich, Kurt Tucholsky, Irmgard Keun, Claire Waldoff und Friedrich Hollaender. Die instrumentale Begleitung übernimmt Amrei Wipfler am E-Piano und Cello.

Nahtlos daran an schließt um 19.30 Uhr eine Lesung mit Harald Jähner , dem früheren Feuilleton-Chef der „Berliner Zeitung“, der 2019 für „Wolfszeit“, eine Betrachtung des deutschen Lebens im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg, den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse gewann. Nach Freinsheim bringt er nun „Höhenrausch“ mit (Untertitel: „Das kurze Leben zwischen den Kriegen“), in dem er auf ganz ähnliche Weise in 14 Kapiteln eine sehr facettenreiche Kultur- und Mentalitätsgeschichte der Weimarer Republik bietet. Der Autor verstehe es meisterhaft, „die tragischen, schrecklichen, komischen und aufbauenden Geschichten derer zu erzählen, die dabei waren“, lobte die „Times“. „Spannend wie ein Roman“ sei das Buch, findet auch Waltraud Amberger, die künstlerische Leiterin der „Literarischen Lese“, und daher ein perfekter Einstieg ins Thema.

Eindrücklichen Bilder für das Unausgesprochene und Verdrängte

Zwei weitere (literarische) Lesungen stehen noch am gleichen Wochenende an: Den Anfang macht am Samstag, 16. Mai, um 19 Uhr Rabea Edel , die gleichfalls im Von-Busch-Hof den einzigen Roman der 2026er-Lese vorstellt, der nicht ganz oder überwiegend in den 1920er Jahren angesiedelt ist: „Portrait meiner Mutter mit Geistern“ , erschienen im Verlag C. H. Beck, biete eine Reise in Edels eigene Familiengeschichte, so Amberger, jedoch sei es keine autobiografische Erzählung. Die Ich-Erzählerin ist Raisa, im Mittelpunkt steht aber deren Mutter Martha, die vieles aus der Vergangenheit vor ihrer Tochter verbirgt. Nur langsam gelingt es der, das Schweigen zu brechen, und so geraten auch noch Großmutter Selma und Urgroßmutter Dina in den Blick. Es sei ein sehr persönliches Buch über Frauen-Traumata und das Weiterwirken des von den Eltern Ererbten, findet Amberger. Präsentiert werden soll der Roman, der für seine eindrücklichen Bilder für das Unausgesprochene und Verdrängte in den Lebensgeschichten der vier Frauen gelobt wird, nicht in Form einer klassischen „Wasserglaslesung“, sondern multimedial aufbereitet mit Beamer.

Rabea Edel, geboren 1982, stammt ursprünglich von der Nordseeküste, aus Cuxhaven, und lebt nach Jahren in Berlin inzwischen an der Mosel. Ihr Debütroman „Das Wasser, in dem wir schlafen“ erschien 2006 bei Luchterhand. Freinsheim kennt sie bereits, weil sie schon 2012 als Stipendiatin des Künstlerhauses in Edenkoben einmal an der „Literarischen Lese“ teilgenommen hat. In diesem Jahr leitet sie auch die „Schreibwerkstatt“ , den Kurs für „Kreatives Schreiben“, und bringt zudem ihren Partner, den Schriftsteller und Maler Marcus Braun , mit, von dem während des Festivals an allen Veranstaltungsorten Gemälde aus einer kleinen Serie minimalistischer Schwarz-Weiß-Portraits präsentiert werden, die eigens für die „Lese“ entstanden und inspiriert sind von ikonischen Künstlerinnen-Fotografien der 1920er Jahre.

Susanne Goga kommt mit ihren Leo-Wechsler-Krimis

Am Sonntag, 17. Mai, 19 Uhr, folgt im Von-Busch-Hof die Berliner Schriftstellerin Miku Sophie Kühme l mit ihrem von der Kritik geradezu hymnisch gefeierten Roman „Hannah“ über die Liebesbeziehung zwischen der Dadaistin Hannah Höch (1889–1978) und der niederländischen Schriftstellerin Til Brugmann (1888-1958) in den 1920er und 30er Jahren, dem der Rezensent Stefan Trinks in der „Frankenfurter Allgemeinen Zeitung“ sogar zutraute, „Kunstgeschichtsschreibung tatsächlich zu korrigieren“. Höch, die übrigens wie Kühmel in Gotha geboren wurde, wenn auch stolze 103 Jahre früher, wurde lange als eine bloße Assistentin des Dada-Künstlers Raoul Hausmann gesehen, avanciert nun bei Kühmel aber zur eigentlichen Erfinderin der Fotocollage. Das Collage-Prinzip nimmt die Autorin auch selbst in Anspruch: mittels neu zusammengesetzter Wörter, eingestreuten Originalzitaten und typografischer Elemente. „Ganz toll gemacht“ sei das, findet Amberger. Schlichtweg als „Geschenk“ wertete Laura Weißmüller in der „Süddeutschen Zeitung“ diesen dritten Roman Kühmels seit dem ebenfalls schon bei S. Fischer erschienenen Debüt „Kintsugi“ 2019 .

Am Freitag, 29. Mai, 19 Uhr, ist dann Susanne Goga mit ihren im Berlin der Weimarer Republik spielenden Krimis um den Kommissar Leo Wechsler im Von-Busch-Hof zu erleben. Der erste davon, „Leo Berlin“, erschien 2005 bei DTV, inzwischen ist sie bei Band 10 „Die Geister von Beelitz“ angelangt. Naturgemäß wird die Reihe immer mit den unter dem Titel „Babylon Berlin“ auch verfilmten Gereon-Rath-Krimis von Volker Kutscher verglichen, doch die starteten erst 2008. „Ich finde die Goga besser“, sagt auch Amberger. Besonders wie sie die Atmosphäre einfange und einen Querschnitt durch ganz unterschiedliche Milieus biete, sei faszinierend. Bei der Lesung will die Autorin aus Mönchengladbach auch über Kultur, Nachtleben, Mode, Frauenemanzipation in der Zeit und Berlin als Pressestadt und queeren Ort sprechen – sowie über mögliche Parallelen zu heute.

Das zerrissene Leben der Mascha Kaléko

Den Abschluss bei den Lesungen im Von-Busch-Hof macht am Samstag, 30. Mai, 19 Uhr, dann der Kulturjournalist und Autor Volker Weidermann , langjähriger Feuilletonchef der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und der „Zeit“, fernsehbekannt geworden als Gastgeber des „Literarischen Quartetts“ im ZDF, der sein bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlichtes Buch „Wenn ich eine Wolke wäre“ über das zerrissene Leben der Dichterin Mascha Kaléko (1907-1975) mitbringt, die 1938 aus Deutschland in die USA emigrierte, aber von einer lebenslangen Sehnsucht nach dem Berlin vor dem Krieg erfüllt war. Im Zentrum steht ihr Besuch dort im Jahr 1956, eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit, in der sie glücklich war und als Dichterin gefeiert wurde. „Das Buch liest sich locker runter“, lobt die Literatur-Expertin Waltraud Amberger, die sich auch freut, dass Weidermann, der schon zahlreiche Bücher mit biografisch-historischem Hintergrund veröffentlich hat, nun endlich der Einladung nach Freinsheim folgt: „An ihm sind wir schon lange dran.“

Literarisches vorgetragen wird traditionell natürlich auch bei der „Poetischen Weinbergwanderung“ , die diesmal am Montag, 25. Mai, auf den Hahnenplatz südwestlich von Freinsheim führt. Der Dichter Hasan Özdemir , 2010 der entscheidende Ideengeber der „Literarischen Lese“, rezitiert auf dem Weg durch die Weinberge aus seinem brandneuen Lyrikband „Fragmentarische Unruhe“ . Auf dem Hahnenplatz selbst stellen zwei aktuelle Stipendiatinnen des Künstlerhauses Edenkoben ihre neuesten Arbeiten vor: Julia Pfeifer einen Auszug aus ihrem Romanprojekt „Das Wetter im Zimmer“. Lea Streisand „Berlinerisch – Watt denn, icke?“ und Beiträge bei „Radioeins“ (RBB) über ihr Leben als Berlinerin in der Pfalz. Für die Bewirtung sorgt das Weingut Reibold. Treffpunkt für den Literaturspaziergang ist um 14 Uhr die Stadtbücherei in der Herrenstraße.

Natürlich stehen auch bei vielen der weiteren Veranstaltungen die in mancher Hinsicht ja tatsächlich goldenen 1920er Jahre im Zentrum, beim Film „Kästner und der kleine Dienstag“ zum Beispiel, der von der inspirierenden Begegnung des bekannten Kinderbuchautors mit einem jungen Fan im Berlin des Jahres 1929 handelt und am Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr, im Von-Busch-Hof zu sehen ist. Auch die traditionelle Ausstellung mit Bildern aus der Kunstsammlung Heinrich Weiler richtet ihre Fokus auf diese Zeit, aus der sich unter anderem Werke von Grosz, Schmidt-Rottluff, Matisse und Otto Dill in der Kollektion finden. Die Eröffnung findet am Samstag, 16. Mai, um 15 Uhr in der Galerie „Seconds Concept Culture“ in der Bahnhofstraße 13a statt.

Wehmütige Erinnerungen an das Hahnenfest

Bei der Veranstaltung „Die Welt meines Dorfes“ , die sich traditionell mit der Lokalgeschichte befasst, dreht sich am Mittwoch, 27. Mai, 19 Uhr, im Von-Busch-Hof vieles um das 1989 vom Altstadtfest abgelöste Hahnenfest mit seinem großen Umzug, dem nicht wenige alte Freinsheimer bis heute sehr nachtrauern. Werner Grallath, der Chef der Druckerei Grallath, hat dafür historische Fotos und Filmaufnahmen aufgearbeitet, der älteste Film stammt aus dem Jahr 1925. Es moderieren Ex-Bürgermeister Matthias Weber und Nathalie Krauß.

Die „Literarische Lese“ schließt wie üblich mit einem bunten Literaturfest im Park des Retzeranwesens . Fürs junge Publikum steht dabei am Sonntag, 31. Mai, ab 11 Uhr zunächst Theater mit Clown Babo (Hardy Hausting) aus Bad Kreuznach an. Für die Erwachsenen gibt es neben vielem anderen ab 14 Uhr Poetry-Slam mit den Siegern der rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften, die nur einen Tag vorher in Kaiserslautern stattfinden. Um 17 Uhr ist das Musik- und Theater-Trio Daniela Daub (Texte/Tuba), Beatrice Hutter (Akkordeon, Violine) und Axel Wienker (Kontrabass, Gitarre) mit einer Mischung aus Lyrik, Tangomusik und szenischen Bildern zu erleben: „Irgendwas mit Sehnsucht“ lautet das Motto.

Noch Fragen?

Eine detaillierte Programmübersicht findet sich unter www.literarische-lese-freinsheim.de im Netz. Der Eintritt für alle Lesungen, die Poetische Weinbergwanderung sowie „Poetry tanzt Tango“ beim Abschlussfest beträgt jeweils 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro). Für das Kindertheater liegt der Preis bei 3 Euro für die Kleinen, 6 Euro für Erwachsene und 12 Euro für die Familienkarte, beim Kinoabend bei 12/9 Euro. Die Teilnahmegebühr für die Schreibwerkstatt ist mit 110 Euro angesetzt. Der Eintritt zu allen anderen Veranstaltungen ist frei.

