Bundesweit sollen Kommunen mit dem Mobilfunkstandard 5G versorgt werden. Auch Neustadt profitiert von der Umrüstung. Was bringt die neue Technologie? Und wie sieht es mit den Strahlenwerten aus? Gibt es schnelleres Internet auf Kosten der Gesundheit?

Die Buchstaben-Zahlen-Kombination 5G soll die digitale Zukunft Deutschlands prägen. So wird der neue Mobilfunkstandard bezeichnet, mit dem sich Daten wesentlich schneller drahtlos übertragen lassen sollen. Vier Dienstanbieter, darunter die Deutsche Telekom, wollen diese neue Technologie flächendeckend einführen. Auch an der Mittelhaardt.

In Neustadt betreibt die Telekom 16 Sendestationen. Sieben davon sind dieses Jahr auf den neuen Stand der Technik umgerüstet worden, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Die genauen Standorte sollen aus Datenschutzgründen nicht preisgegeben werden, die Telekom nennt nur die Straßennamen. So sei beispielsweise in der Mußbacher Landstraße, Landauer Straße und in der Nachtweide gearbeitet worden.

Schnellerer Datenaustausch

Wobei gearbeitet mehr ausdrückt, als eigentlich gemacht wurde. Wie der Telekom-Sprecher erklärt, wurden lediglich ein Modul ausgetauscht und eine Software aufgespielt. Doch selbst solch ein geringer Aufwand erziele eine große Wirkung: Durch die Sendefrequenz von 2,1 Gigahertz können Privatleute Daten schneller hoch- und herunterladen. Doch was heißt das konkret?

Um diese Frage zu beantworten, soll der Neustadter Marktplatz als Beispiel genommen werden: Je mehr Leute sich dort auf einen Fleck befinden und zeitgleich mit ihrem Smartphone oder Laptop im Netz recherchieren, umso langsamer wird für sie die Internetverbindung. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll dafür sorgen, dass bei steigenden Nutzern die Datenübertragung bei den Einzelnen nicht so stark abbremst.

Bedarf es spezieller Geräte?

Um die schnellere drahtlose Internetverbindung optimal nutzen zu können, werden auch neue technische Geräte benötigt, die das Ganze verarbeiten und umsetzen können. Nicht umsonst wirbt die Telekommunikationsbranche für superschnelle 5G-fähige Smartphones. Doch auch Nutzer von älteren Handys, die für die bisherigen Mobilfunkstandards geeignet waren, sollen die Zukunftstechnologie zu spüren bekommen.

Wieso autonomes Fahren gefördert werden könnte

Die technische Umrüstung auf 5G ging relativ zügig vonstatten, teilt die Telekom mit. Wesentlich aufwendiger wird sie sein, wenn eine noch höhere Sendefrequenz erzielt werden soll. Dann müsste eine neue Antenne her. „Schnellere Daten und damit auch die Reaktionszeiten auf Signale werden beispielsweise beim autonomen Fahren benötigt“, informiert die Telekom. Bis die Autos sich eigenständig fortbewegen, ist es aber noch etwas hin. Abgesehen von vereinzelten Großstädten sei der Austausch der Antennen in vielen Regionen Deutschlands Zukunftsmusik.

Doch so verlockend wie 5G auch klingt, gibt es von Kritikern auch Bedenken wegen der Strahlenwerte. Seit Langem geistert in den Medien die Frage, ob diese sich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken. Das Bundesamt für Strahlenschutz verschafft Klarheit. „Die Bedenken sind nicht berechtigt, denn bei Einhaltung der Grenzwerte sind nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand keine Gesundheitswirkungen zu erwarten“, teilt die Behörde auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

„Belastung mit Mobilfunk niedrig halten“

Weiterhin merkt das Bundesamt an, dass der bislang für den Mobilfunk genutzte Frequenzbereich inzwischen sehr gut erforscht sei. Mögliche gesundheitliche Risiken und grundsätzliche biologische Wirkungen und Mechanismen der beim Mobilfunk verwendeten elektromagnetischen Felder seien im Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm und in Studien untersucht worden. Dabei seien „keine gesundheitsschädigenden Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder unterhalb der Grenzwerte“ bestätigt worden.

Zusammengefasst ist nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz der Mobilfunkgebrauch für den Menschen nach heutigem Wissensstand zwar nicht schädlich, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, die Belastung mit Mobilfunkstrahlung so niedrig wie möglich zu halten. Das gelinge unter anderem dadurch, indem Verbraucher Telefonate mit dem Smartphone möglichst kurz halten oder mit dem Headset führen, damit sie das Gerät nicht so nah am Kopf halten. Zudem sollte darauf geachtet werden, das Handy möglichst nur bei gutem Empfang oder bei einer bestehenden WLAN-Verbindung für Telefonate und Internetzwecken zu nutzen. Auf diese Weise könne auch Risiken vorgebeugt werden, die heute möglicherweise noch unbekannt seien.