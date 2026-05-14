250 historische Motorräder und Automobile sind für die 25. Internationale Weinrallye gemeldet, die der Automobil-Club Maikammer nun zum 25. Mal ausrichtet.

Eröffnet wird das Oldtimer-Wochenende bereits am Freitag mit der „Pfalztour“, einer Fahrt ins Zellertal. Am Abend ist eine „Rallyeparty“ mit der Gruppe „Two Voices“ geplant.

Die 25. Internationale Weinrallye, eine touristische Zuverlässigkeitsfahrt für Oldtimerfahrzeuge, startet am Samstag, 16. Mai, 9 Uhr, am Marktplatz in Maikammer, moderiert wird der Start von Wolfgang Weigelt und Jochen Rheinwalt. Die Tour führt in die Südpfalz und ins Elsass. Gegen 15.50 werden die Teilnehmer wieder in Maikammer erwartet, Weigelt und Rheinwalt werden dann die Teilnehmer und die Geschichte ihrer Fahrzeuge vorstellen. Am Abend steht die Ehrung im Festzelt an der BG RCI auf dem Programm. Als Höhepunkt des Abends kündigen die Veranstalter das Aufwiegen eines Teilnehmers mit Pfälzer Wein an, dieser wird von den Maikammerer Winzern gespendet.

Solo-Motorrad von 1927

Die Weinrallye gehört laut Veranstalter mit nahezu 300 Fahrzeugen zu den größten Ein-Tages-Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Zu sehen sind Fahrzeuge bis zum Baujahr 1972 und Motorräder bis 1962. Das älteste Motorrad-Gespann bewegt Ralf Wippich aus Adenau, eine BMW R 67 mit Seitenwagen aus dem Jahr 1952 mit 590 Kubikzentimetern und 30 PS. Eine „Indian Scout 101“ aus dem Baujahr 1927 (750 ccm und zwölf PS) ist das älteste Solo-Motorrad und wird gefahren von Jörg Sehorz aus Remshalden. Renate Baier und Wolfgang Hauck aus Ludwigshafen steuern das älteste Automobil im Feld, einen Morris Cowley „Bullnose“, Baujahr 1920 mit zwölf PS und 1548 ccm Hubraum. „Die Weinrallye ist bekannt für die große Markenvielfalt und den hohen Anteil an Vorkriegsfahrzeugen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.