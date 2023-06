Das Wetter war zwar „fast zu schön“. Dennoch zeigten sich Gewerbeverein und Unternehmen am Sonntag zufrieden mit dem Besuch des Wirtschaftsmarkts. Rund 60 Aussteller zeigten ihre Produkte.

Die siebte Auflage des Wirtschaftsmarktes in der Pfalzhalle und auf dem Pfalzplatz spiegelte das breite Spektrum von Unternehmen aus Handwerk, Handel, Industrie und dem Dienstleistungssektor in Haßloch und der Region wider. Dazu gehörten etwa Autos, Fenster, Hundeernährung und -bedarf, Kosmetik, Haushaltsgeräte, Betreuungsangebote bei Krankheit und im Alter, Fahrdienste und Finanzberatung. Nach vier Jahren Corona-Pause konnten die Besucher sich überzeugen, dass die Unternehmen in und um Haßloch einiges zu bieten haben. Zwar war am Samstag der ganz große Besucheransturm nicht zu verzeichnen, Oliver Steinel, zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins, zeigte sich am späten Nachmittag trotzdem überzeugt, dass die Gemeinde „alles richtig gemacht hat“.

Rund ein Jahr Vorarbeit habe der Gewerbeverein in die Organisation des zweitägigen Wirtschaftsmarktes investiert. Mit einem personell reduzierten Vorstand – im September soll er neu aufgestellt werden – eine durchaus herausfordernde Aufgabe. Trotzdem sei es gelungen, so Steinel, mit rund 60 Ausstellern ein attraktives Angebot zu schaffen. Der Gewerbeverein verfüge durch seine Mitglieder über ein großes Netzwerk. Dank der Unterstützung der Gemeinde und der Gemeindewerke habe der Aufbau schnell und zuverlässig bewältigt werden können. Auch Sponsoren haben zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen, beispielsweise der Bund der Selbständigen.

Auch die Standbetreiber zeigen sich im Gespräch überwiegend zufrieden. Es habe keinen Besucheransturm gegeben, aber es seien kontinuierlich Gäste auf das Gelände gekommen. „Es gab intensive Gespräche mit Menschen, die unsere Produkte kennenlernen wollten“, sagt beispielsweise Bettina Grüner, die so genanntes biologisch artgerechtes rohes Futter (Barf-Bedarf) für Hunde und weitere Artikel rund um den Hund vertreibt. Silikonformen für Hundekuchen finden ebenso Anklang wie der „Duppe-Fressnapf“ für die Vierbeiner. Ein junges Paar, das bereits Kunde ist, fachsimpelt im Gespräch über die Ernährung ihres einjährigen Labradors. Und am Glücksrad springt sogar noch ein Spielzeug für den Liebling zuhause ’raus.

Steigende Nachfrage

Seit relativ kurzer Zeit bietet die Betreuungswelt Schneider in Haßloch häusliche Betreuung an. Dass mehrere Unternehmen aus den Bereichen Betreuung, Pflege oder Fahrdienst vor Ort sind, spiegle die Bedeutung und den steigenden Bedarf an diesen Dienstleistungen gerade für Ältere oder Kranke wider, zeigen sich die Brüder Schreiber überzeugt. Der Wirtschaftsmarkt sei eine gute Gelegenheit, ihr Unternehmen vorzustellen.

Bei der Firma Haustechnik Himmighöfer sind der Inhaber und ein älterer Besucher ins Gespräch über Ersatzteile für Heizungen und andere Geräte vertieft, der Besucher ist erfreut, dass es dieses Angebot gibt. Unterdessen ist der Mitarbeiter von Ford Jotzo zum Spaßen aufgelegt: „Alle Fahrzeuge verkauft.“ Dann ernster: „Wir haben eine breite Palette an Fahrzeugen ausgestellt. Benzin- und Diesel-Fahrzeuge sind ebenso dabei wie E-Fahrzeuge oder Hybrid-Modelle.“ Hier informieren sich viele Besucher, auch solche, bei denen derzeit kein Autokauf ansteht. Sie sitzen Probe oder nutzen die Chance, mit einem großen Geländewagen die Rampe zu bewältigen. Aktuell sei die Anschaffung eines Autos keine leichte Entscheidung, verdeutlicht ein Mitarbeiter.

Großes Interesse zeigen die Besucher am Stand der Gemeinde mit den Schwerpunkten „Wirtschaft“ und „Tourismus“. Dort sind die ersten Planungen für das Gebiet „Auf den Holzwiesen“ (ehemaliges Hillwood-Gelände) zu sehen: Wohn- und Gewerbenutzung. Laut Wirtschaftsförderer Mirco Elinger gibt es für das rund 10.000 Quadratmeter große Areal schon erste Interessenten. Eine Liste wird geführt, die Vermarktung soll ab 2025 beginnen.

Wie erhofft und aufgrund der Erfahrungen aus den vorherigen Veranstaltungen erwartet, ist der Wirtschaftsmarkt am Sonntag besser besucht als am Samstag. Häufig sind Familien mit Kindern, teils gemeinsam mit den Großeltern, anzutreffen. Karussell fahren, ein paar Süßigkeiten naschen und an Glücksrädern drehen steht auf dem Programm. Drinnen und draußen sind die Besucher im Gespräch mit verschiedenen Standbetreibern.

Und es wird nicht nur Infomaterial eingepackt. Auch viele der angebotenen Artikel finden Interessenten. Für Unterhaltung sorgt indes das Theater im Hof und das WwP-Theater mit kleinen Ausschnitten ihrer aktuellen Produktionen.