In der Stiftskirche öffnet Pfarrer Oliver Beckmann an Heiligabend schon früh die Türen.

Die Türen der Neustadter Stiftskirche möchte Pfarrer Oliver Beckmann von der protestantischen Stiftskirchengemeinde möglichst oft und lange für alle öffnen. An Heiligabend bedeutet das spätestens ab 11 Uhr: „Es ist schon fast Tradition, dass ich am 24. Dezember selbst in der Kirche bin, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und für sie in ,meiner’ Kirche da zu sein.“

Die Erfahrung des Pfarrers: Oft kommen an diesem Tag Väter mit ihren Kindern, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen und wahrscheinlich auch, „um daheim aus den Füßen zu sein“.

Recycelte Kerzen

Besucher begleitet Beckmann dann schon auch mal nach draußen zur großen Krippe im Vorraum. Mit anderen zündet er gemeinsam eine Kerze auf dem Podest an, das aus bei der Kirchenrenovierung ausgegrabenen Backsteinziegeln aufgeschichtet wurde. Gut 6000 Kerzen aus recyceltem Wachs in kleinen, wieder befüllbaren Glasschälchen werden dort das Jahr über entzündet. „Auch der Christbaum im Altarraum ist dann schon geschmückt und sorgt für leuchtende Kinderaugen“, so Beckmann.

Voll Vorfreude erzählt der Pfarrer von der Andacht, die er am Abend um 22 Uhr im Rathaus-Innenhof leiten wird. Vor zehn Jahren aus der Not heraus geboren, weil die Kirche renoviert wurde, ist diese Open-Air-Andacht heute eine liebgewonnene Tradition. Diesmal soll es musikalisch etwas peppiger zugehen, auch wenn gängige Weihnachtslieder gespielt werden und zum Mitsingen eingeladen wird.

Bei Wind und Wetter

„Diese Weihnachtsandacht unter freiem Himmel liegt mir besonders am Herzen, weil sie wie die Geburt Jesu vor 2000 Jahren eben auch bei Wind und Wetter in ungeschützter Natur stattfindet“, sagt Beckmann. Zur Andacht will er einen Hirten aus der Krippe mitnehmen: „Es ist sicher interessant zu hören, wie er auf die Ereignisse in unserer Zeit blickt, und was er dazu zu sagen hat.“