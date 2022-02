Noch bis zum Sonntag, 27. Februar, läuft im Mußbacher Herrenhof die Ausstellung mit Arbeiten von Mark Blunck, Ann-Kathrin Krächan, Stephan Müller und Michael Weisbrod, die auf völlig verschiedene Art und Weise ans Werk gehen, aber trotzdem eine Gemeinsamkeit aufweisen: dass ihr künstlerische Anfänge in einem Studium liegen, das sie bei Günther Berlejung an der Universität in Landau absolviert haben.

Und die Hochschule in der Südpfalz wird auch im weiteren Jahresprogramm des Herrenhofs noch eine wichtige Rolle spielen: Denn auch die zweite bislang sichere Kunstausstellung in diesem Jahr, die von 5. bis 26. Juni in der Herrenhof-Kunsthalle geplant ist, wird von „Landauern“ bestritten, dann freilich solchen, die noch mitten im Studium stecken. „Frischluft – Kunststudierende der Universität in Landau stellen aus“ heißt die Schau, die von Rainer Steve Kaufmann kuratiert wird, seit 2017 – hier schließt sich der Kreis – Günther Berlejungs Nachfolger als Dozent für künstlerische Praxis in Landau. Kaufmann gehört auch einem Konzeptionskreis an, der sich nach den personellen Umbrüchen im vergangenen Jahr neu formiert hat, um die Kunstaktivitäten der Fördergemeinschaft Herrenhof mittelfristig wieder auf Kurs zu bringen.

Mitglieder sind auch noch weitere regionale Künstler wie Gerhard Hofmann, Gabriele Köbler, Wolfgang Helfferich, Tine Duffing und Michael Weisbrod, die sich alle bereit erklärt haben, künftig Ausstellungen im Herrenhof zu leiten. Planungen für den Herbst liefen bereits, heißt es. Zur aktuellen Ausstellung gibt es am Sonntag um 14.30 Uhr noch einmal eine Sonderführung mit Michael Weisbrod, der in der Schau selbst mit konkret-konstruktiven Kompositionen vertreten ist (Anmeldung unter info@herrenhof-mussbach.de). Für Kinder steht am Samstag, 26. Februar, 10—12.30 Uhr, zudem noch eine Kunsterlebnisführung mit Tine Duffing an (Anmeldung: 06321 80731). Ansonsten läuft die Schau noch Freitag, 17-20 Uhr, Samstag, 14–18 Uhr und Sonntag, 11–18 Uhr.