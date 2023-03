Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was bedeutet das Wort Nachhaltigkeit überhaupt? Das will Astrid Jung über einen Blog ergründen. Das Besondere an ihrem Ansatz: Sie spricht Vertreter aus der Wirtschaft ebenso an wie Umweltschützer. Und sie setzt auf sich selbst als gutes Beispiel.

Die Vereinten Nationen haben 2015 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert, die bis 2030 erfüllt sein sollen. Die Sustainable Development Goals (SDG) beinhalten Vorhaben wie weltweit