Ein Wiedersehen mit vielen guten Bekannten gibt es bei den freien Veranstaltungen, die in den kommenden Monaten im Neustadter Saalbau anstehen – beginnend gleich am Freitag mit dem Meistersingerkurs-Konzert. Doch unmittelbar darauf folgt ein Event, das gleich in mehrfacher Hinsicht ganz deutlich aus dem Rahmen fällt.

Das „Rock-Orchester bei Kerzenlicht“ , das am kommenden Sonntag in Neustadts