In den Turnieren um den Soccer-Cup geht es nicht alleine ums Toreschießen. Das sagen zumindest die erwachsenen Betreuer. Den jungen Kickern ist anderes wichtig.

Wer Fußball spielt, will Tore schießen, will gewinnen. Das gilt auch für das U13- und U19-Turnier um den Soccer-Cup der Offenen Jugendarbeit des Jugendamts Neustadt. „Uns ist wichtig, dass Fairness und Respekt eine Rolle spielen“, weist Cora Böhr, die mit Hasan Hrkovic und Philippe Dumont vom Team Offene Jugendarbeit das Turnier organisiert, auf weitere Ziele hin. „Wir achten auf faire Gesten – ob jemand den Gegner abklatscht oder dem Gegenspieler aufhilft“, ergänzt Böhr. „Es geht nicht nur ums Gewinnen.“ Das Turnier sei explizit für Freizeitmannschaften aus Jugendtreffs und sozialen Einrichtungen.

Sich gegenseitig aufbauen

Die Sportler des FC West gehören dem Jugendtreff West in Neustadt an. „Es sind 15 bis 20 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren, die regelmäßig zum Fußball kommen“, erzählt Philippe Dumont, der den FC West betreut. Einmal pro Woche spielten sie in der Halle der Heinz-Sielmann-Schule. „Ich achte darauf, dass sie Spaß haben, sich an Regeln halten, fair bleiben“, ergänzt Dumont. Ihm sei es auch wichtig, „dass sie sich gegenseitig aufbauen statt herunterzuputzen, wenn sie Fehler gemacht haben“. Drei Mädchen mischen im West-Team mit. „Ich sage den Jungs immer, dass die auch Fußball spielen können“, erzählt Dumont schmunzelnd. Manches Mädel sei sogar besser als einige Jungen. „Es ist immer noch die Ausnahme, dass Mädchen kicken“, weiß Dumont. „Aber vor zehn, 20 Jahren war gar keines dabei.“

Mitschüler, Freunde und andere Teams applaudieren auch den Mannschaften, die weniger erfolgreich sind. Foto: Sabine Dean

Dass das Ergebnis nicht immer ein Rolle spielt, zeigt auch das Team der Spiel- und Lernstube Neustadt: Der 1. FC Lions liegt mit 0:2 schon aussichtslos zurück, doch spenden die Zuschauer wie die Auswechselspieler den Löwen nach jeder gelungenen Abwehraktion Beifall. Und ein kleiner Lions-Junge hält es nicht mehr auf der Ersatzbank aus, geht keck an die Seitenlinie zu Betreuerin Anna Gal: „Ich bin jetzt dran.“ Die Kinder seien voller Energie, stellt Sybille Olschewski, als Physiotherapeutin dabei, schmunzelnd fest. Eigentlich hätten die kleinen Kicker einen Pokal ins Visier genommen, „aber wir sagen immer, dabei zu sein, ist alles“.

Die Kinderperspektive

Doch Ralf Klohr, der sich ehrenamtlich in der Fußball-AG der Georg-von-Neumayer-Realschule plus sowie unter anderem im Wahlpflichtfach Sport und Beruf engagiert, weist entschieden darauf hin, dass die Kinder „Fußball spielen und gewinnen wollen“. Die Erwachsenen, sagt er, „vergessen viel zu oft die Kinderperspektive“.

Bunt gefüllte Tüten als Trostpreise. Foto: Sabine Dean

Preise gibt es ohnehin im U13-Turnier für alle zu gewinnen. „Die, die nicht auf den ersten drei Plätzen landen, bekommen alle bunte Tütchen“, erzählt Cora Böhr und zeigt zu einer gut gefüllten Kiste. Die Tüten sind gefüllt mit Lollis, je einem Stift mit Fußballlogo darauf, einem Stempel und einem kleinen Spiel. Auf die Teams auf den Plätzen eins bis drei warten Geschenkekörbe, in denen Getränke und Schnäkereinen stecken. Der Sieger erhält zudem einen Pokal und einen Gutschein.

Pokale und Geschenkekisten für die Besten. Foto: Sabine Dean

Wie die Profis

Fast schon professionell gehen die Böbig-Young-Stars von der Georg-von-Neumayer-Realschule plus das Turnier an. Organisationstalent Iliya, 2025 noch Kapitän der Böbig-Young-Stars, ist inzwischen zum Teammanager aufgestiegen und nimmt seinen Job sehr ernst. Iliya organisiert das Aufwärmprogramm vor jeder Partie ebenso wie die Taktikbesprechung in der Kabine. „Das organisiert alles er – wir machen gar nichts“, betont Ralf Klohr. Einmal habe er gesehen, wie Iliya und andere Spieler auf ein Handy gestarrt hätten. Klohr: „Ich dachte erst, was spielen die da auf dem Handy rum.“ Bei genauerem Hinsehen habe er bemerkt, dass Iliya seinen Schützlingen auf dem kleinen Bildschirm die Taktik erklärt habe. Ansonsten erläutert der junge Teammanager vor jeder Partie in der Kabine die Vorgehensweise – auf einem DIN-A3-Papier malt er das Fußballfeld auf, zeichnet Linien ein, die die Wege der Spieler in Richtung gegnerisches Tor zeigen. Und alle verfolgen aufmerksam, was er erklärt. „Ich laufe denen nur hinterher mit Wasser“, freut sich Klohr. „Ruhm und Ehre gibt’s auf dem Platz, Wasser und Bananen von mir.“

Kleinwüchsiger wird akzeptiert

Auch für Klohr, der sich früher im organisierten Amateurfußball eingebracht hat, ist das Turnier der Offenen Jugendarbeit ein besonderes. „Wir haben einen Kleinwüchsigen in der Mannschaft – er ist akzeptiert, ist auf dem Schulhof bei den anderen Spielern, die seine Freunde sind.“ Kaum liegt das Team vom Böbig klar in Führung, wechselt Iliya den kleinsten Spieler ein. In einer Vereinsmannschaft, weiß Klohr, hätte ein Kleinwüchsiger keine Chance. Schulsozialarbeiter Jakob Zipplies, der sich ebenfalls um die Böbig-Young-Stars kümmert, erzählt, dass „die sich das ganze Jahr über auf das Turnier freuen“. Direkt nach dem Turnier fragten sie bereits, wann das nächste sei, berichtet er schmunzelnd. Die Kicker vom Böbig mischen übrigens ebenfalls in anderen Teams mit, füllen dort die Mannschaften auf. Zum Beispiel das Team des Jugendcafés oder der Spiel- und Lernstube, betont Zipplies.

Spannendes Halbfinale

Stimmung kommt in der Böbig-Sporthalle auf, als das erste Halbfinale ansteht: Nach torloser regulärer Spielzeit entscheidet sich im Siebenmeterschießen, ob der FC West oder die Böbig-Young-Stars ins Finale einziehen. Die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen, als die jungen Stars das Siebenmeterschießen gewinnen und sich später auch im Finale des U13-Turniers durchsetzen. Das U19-Team vom Böbig, die Neumayer-Pinguine, sichern sich nach einem weiteren packenden Siebenmeterschießen Platz drei. Und dann ist da noch das Mixedteam der Georg-von-Neumayer-Realschule plus im U19-Turnier, das den Fairness-Pokal erhält. „Die Spieler haben in den gesamten drei Spielen kein einziges Foulspiel begangen“, hebt Klohr hervor.

Zwei Schiedsrichterinnen

Die Spiele leiten übrigens zwei junge Schiedsrichterinnen: Marleen Mathes vom FC Leistadt und Paula Roth vom 1. FFC Niederkirchen pfeifen im Wechsel jeweils zwei Spiele hintereinander. Das U13-Turnier nennt Paula Roth „entspannt“: „Die Spieler hier sind noch nicht so alt – je älter, desto emotionaler. Vor allem, wenn die in die Pubertät kommen, spielen deren Hormone verrückt“, erzählt die Unparteiische schmunzelnd von ihren Erfahrungen.

Für Ralf Klohr ist derweil nicht nur wegen der Erfolge der Böbig-Schüler das Turnier ein Höhepunkt. „Für mich ist es noch weit mehr als das“, sagt er. „Das mache ich an zwei Beobachtungen fest.“ Zum einen habe Schulleiter Tobias Schumacher gesagt, wie schön es für ihn sei zu sehen, wie viele seiner Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Teams spielten. Klohr: „Über seine Arbeit in der Offenen Jugendarbeit und jetzt als Schulsozialarbeiter begleitet Schulsozialarbeiter Jakob Zipplies viele Kinder schon seit Jahren.“ Diese beiden Momente zeigten ihm: „Dieses Turnier hat ein enormes verbindendes Potenzial. Mehr, als es jede Sportorganisation leisten könnte.“ Der Soccercup finde mitten in der Lebensrealität der Kinder statt – „dort, wo Beziehungen wachsen und Gemeinschaft entsteht“. Klohr: „Ich glaube, dass man dieses Turnier weiterentwickeln kann. Vielleicht sogar muss. Die Gedanken dazu werden mich nun begleiten. Ich bin gespannt, wohin sie uns führen.“

Ergebnisse

U13-Turnier: 1. Böbig-Young-Stars, 2. Mundenheimer All Stars, 3. FC West; Fairnesspokal: Jugendzentrum Ottersheim;

U19-Turnier: 1. Jugendcafé Neustadt, 2. Jugendwerk St. Josef Landau, 3. Neumayer-Pinguine; Fairnesspokal: Neumayer-Pinguine Mixedteam.