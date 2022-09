Dass Probleme mit der Bauchspeicheldrüse gar nicht so selten sind, wurde am Donnerstag bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde deutlich. Hetzelstift-Chefarzt Stefan Grüne konnte einige Tipps zu Medikamenten oder zur Ernährung geben.

Die Bauchspeicheldrüse wiegt gerade mal 40 bis 140 Gramm und sitzt unterhalb des Magens. Sie spielt bei der Bildung von Verdauungsenzymen sowie bei der Kohlenhydrataufspaltung und Insulinproduktion eine wichtige Rolle. Stefan Grüne, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt, appelliert daher an alle, mögliche Beschwerden wie Müdigkeit, Durst, vermehrter Harndrang, Gewichtsabnahme, Durchfall oder Blähungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Diese Symptome könnten Hinweise für Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sein. „Halten die Symptome länger als zwei, drei Wochen an, sollte man das abklären lassen“, so Grüne.

Dass die Symptome sehr unspezifisch sind, mache es für Mediziner und Betroffene jedoch nicht gerade leicht. Das merkte er auch an den Fragen der RHEINPFALZ-Leser, die sich während der Sprechstunde meldeten. Eine 86-Jährige wollte wissen, ob sie denn mal zur Ultraschalluntersuchung gehen solle wegen ihrer Beschwerden. „Unbedingt“, ermutigte der Chefarzt die Anruferin, „denn das tut nicht weh und die Auflösung ist sehr hoch und bietet genaue Erkenntnisse“. Da die Frau zudem trotz Tabletteneinnahme noch unter Problemen litt, riet Stefan Grüne dazu, „mal für drei Tage die doppelte Dosis auszuprobieren“. Denn mit der Einnahme des Enzymersatzes gehe man kein Risiko ein.

Gallensteine ein Problem

Eine weitere Anruferin, 85 Jahre alt, berichtete dem Chefarzt, dass sie seit der Entzündungsdiagnose vor einem Jahr Bauchspeicheldrüsentabletten nehme. Da sie keine Beschwerden mehr habe, aber Angst bei fettigem Essen, nehme sie die Tabletten „bei Bedarf“ weiter. Grüne beruhigte die Anruferin: „Da Ihre Werte nun im Normbereich liegen, brauchen Sie die Tabletten nicht mehr.“ Er riet der Frau dazu, diese wegzulassen. „Kommen Sie erst wieder zum Abklären, wenn Beschwerden auftreten.“

In 40 Prozent aller Fälle seien Gallensteine und somit ein Rückstau von Bauchspeicheldrüsensekret die Ursache von Entzündungen. Dauerhafter übermäßiger Alkoholgenuss sei die Ursache von weiteren 40 Prozent der Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Die restlichen Fälle seien Begleiterscheinungen von Viruserkrankungen, was aber schnell wieder abklinge, oder zu viel fettiges Essen. „Ich sage nicht, dass man auf alles verzichten muss. Aber man sollte die Risikofaktoren im Blick haben und bei länger anhaltenden Problemen zum Arzt gehen.“ Typisch bei akuten Entzündungen sei ein „dumpfer Schmerz im oberen Bauchbereich, der sich um den ganzen Körper zieht“, so Grüne.

Kein Essig im Salat

Gefährlich sind Krebserkrankungen an der Bauchspeicheldrüse. Hauptrisikofaktor sei das Rauchen. „Karzinome müssen früh erkannt werden“, betont Grüne. Dies gelinge in 20 Prozent der Fälle, und dann sei mit einer Operation auch eine Heilung möglich. Bei 40 Prozent der Fälle sei der Tumor noch relativ begrenzt und könne mit Operation und Chemotherapie behandelt werden. Aber in 40 Prozent der Fälle habe der Tumor schon gestreut, dann sei nur noch eine palliative Therapie zur Verlängerung der Lebenszeit möglich. „Daher ist es wichtig, bei Symptomen zum Arzt zu gehen“, so Grüne. Und aus diesem Grund empfiehlt er einer Anruferin, bei der es schon Bauchspeicheldrüsenkrebsfälle in der Familie gab, „jedes Jahr eine Ultraschalluntersuchung zu machen, dann hat man Auffälligkeiten im Blick“.

Ganz konkret konnte Grüne auch einem Mann helfen, der unter zu viel Magensäure leidet: Der Mediziner riet dazu, Essig beim Salat wegzulassen, beim Weißwein auf Riesling zu verzichten sowie nicht zu scharf anbraten oder würzen. So gelinge es, die Säureproduktion zu reduzieren.