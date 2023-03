Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder Mensch kann depressiv werden. Doch in der Corona-Krise sind vor allem die Isolierten in Gefahr, vorneweg Senioren. Wir haben Alexander Jatzko, Chefarzt der Fachklinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, dazu befragt.

Auch wenn in Deutschland keine absolute Ausgangssperre angeordnet wurde, wie in Frankreich oder Italien: Wer in Corona-Quarantäne muss, seit Wochen allein im Homeoffice sitzt, oder als alter Mensch isoliert