Ferdinand von Schirachs neuer kleiner Erzählband mit dem unspektakulären Titel „Nachmittage“ ist im Monat September der Favorit auf den Bestsellerlisten der neun regionalen Buchhandlungen, dicht gefolgt von Dörte Hansens Roman „Zur See“ sowie Charlotte Links Krimi „Einsame Nacht“.

Schirach schildert in „Nachmittage“ in 26 kleinen Episoden die unterschiedlichsten Lebensschicksale aus Sicht eines Anwalts, der selbst auf sein Leben zurückblickt. Die Schauplätze liege weltweit verstreut, in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio oder Marrakesch. Der durch seine Erzählungsbände „Verbrechen“, „Schuld“, „Strafe“ sowie seine Romane „Der Fall Collini“ und „Tabu“ zum Bestseller-Autor avancierte Strafverteidiger erzählt von der Einsamkeit der Menschen, dem Fehlen einer sinnvollen Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt, von Liebe, aber auch von Kunst und Literatur.

Dörte Hansens neuer Roman

Dörte Hansens druckfrischer Roman „Zur See“ sei hier ebenfalls hervorgehoben. Die norddeutsche Autorin („Altes Land“, „Mittagsstunde“) erzählt darin die Geschichte der eingesessenen Inselfamilie Sander. Anstatt ein selbstbestimmtes Leben zu führen, setzen Jens und Hanne die Existenz ihrer Eltern als Seefahrer und Seemannsfrau fort. Ihr ältester Sohn Rykmer tritt ebenfalls in ihre Fußstapfen. Nach einem traumatisierenden Erlebnis auf See wird er zum Alkoholiker. Auch seine Geschwister haben Probleme. Sie alle sind eng mit der Insel verbunden, aber unfähig, miteinander zu kommunizieren. Als ein Wal auf der Insel strandet, wird dieses Erlebnis zum Wendepunkt.

Eine Dänin in Afrika

In seinem Roman „Die Löwin“, der bei Hofmann in Neustadt viel gefragt war, beleuchtet Tom Buk-Swienty das Leben der berühmten dänischen Schriftstellerin Tania Blixen („Jenseits von Afrika“) in Afrika. Spannend schildert in Eutin geborene dänische Historiker und Autor, wie sie leidenschaftlich ihren Traum verwirklichte und im britisch-kolonialen Kenia als erste Frau eine Coffee Company gründete, gegen Dürre und Krankheiten kämpfte und Kriegen trotzte. Nach Dänemark zurückgekehrt, wurde zu einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen ihres Landes.

Viele Buchhändler spüren die Krise

Total gefordert waren die regionalen Buchhändler bis zum Ende der Sommerferien mit dem Schulbuchgeschäft, wobei es diesmal aber zu Lieferschwierigkeiten kam, wie Manuela Greif von Osiander berichtet: „Wegen der Papierknappheit waren die Verlage nicht bevorratet, so dass vor allem Schulbücher oft sehr spät kamen.“ Insgesamt ist sie mit dem Verkauf im September zufrieden. Insbesondere die neu eingerichtete Manga-Ecke sei auf viel Zuspruch gestoßen. „Diese japanischen Comics sind bei Jugendlichen derzeit der absolute Renner.“ Frank Schwarz von Quodlibet bilanziert: „Im Vergleich zu den Vorjahren blieb der Verkauf im September eher schwach. Zu spüren ist die allgemeine Verunsicherung und Zurückhaltung der Menschen.“ Die bemerkte auch Anja Gößling von Frank in Bad Dürkheim: „Die Zeiten sind unsicher geworden, die Leute halten ihr Geld zusammen.“ Sie hofft jetzt auf das Herbst-Geschäft. Janine Frey von Frank in Eisenberg zieht eine positivere Bilanz: „Wir sind mit dem Verkauf im September sehr zufrieden, Die Leute besorgten sich für die stürmischen Tage Lektüre. Darunter auch Bücher von Stephen King, zu dessen 75. Geburtstag wir ein Schaufenster eingerichtet haben.“

Die Bestseller im September

Bahnhofsbuchhandlung (Neustadt)

1. Ferdinand von Schirach: Nachmittage

2. Charlotte Link: Einsame Nacht

3. Elke Heidenreich: Ihr glücklichen Augen

Buchmarkt (Bad Dürkheim)

1. Gloria Gray: Grüße aus Bad Seltsham

2. Bill Bryson: Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers

3. Christian Baron: Schön ist die Nacht

Frank (Bad Dürkheim)

1. Charlotte Link: Einsame Nacht

2. Ferdinand von Schirach: Nachmittage

3. Dörte Hansen: Zur See

Frank (Eisenberg)

1. Dörte Hansen: Zur See

2. Karsten Dusse: Achtsam morden

3. Yuval Noah Harari: Wie wir Menschen die Welt eroberten

Frank (Grünstadt)

1. Rebecca Gablé: Drachenbanner

2. Dörte Hansen: Zur See

3. Ulrike Herrmann: Das Ende des Kapitalismus

Hofmann (Neustadt)

1. Tom Buk-Swienty:

Die Löwin – Tania Blixen in Afrika

2. Ferdinand von Schirach: Nachmittage

3. Eckart Nickel: Spitzweg

Neustadter Bücherstube

1. Ferdinand von Schirach: Nachmittage

2. Isabel Allende: Violeta

3. Angela Steidele: Aufklärung

Osiander (Neustadt)

1. Charlotte Link: Einsame Nacht

2. Rebecca Gablé: Drachenbanner

3. Arno Strobel: Fake

Quodlibet (Neustadt)

1. Pia Klemp: Wutschrift – Wände einreißen, anstatt sie hochzugehen

2. Juli Zeh: Über Menschen

3. Andreas Hecke: Gute Besserung! Es soll dir wieder besser gehen!

BUCHTIPP: „Schecks Kulinarischer Kompass“

Von Denis Schecks neuem Buch „Schecks Kulinarischer Kompass“ (Piper, gebunden, 295 Seiten, 26 Euro) ist Hermann Speckert, Inhaber der Neustadter Bücherstube, total begeistert und empfiehlt es deshalb als sein „Buch des Monats“:

„Denis Scheck ist dem Publikum in erster Linie bekannt durch seine originellen und zupackenden Literaturkritiken in der Fernsehsendung ,Druckfrisch’. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass er ein leidenschaftlicher Hobbykoch ist und im zarten Alter von 13 Jahren in einem Sternelokal regelmäßig einen Tisch für sich allein bestellte. Diesen Aspekt stellt er in seinem neuen Buch vor.

Scheck gesteht, dass Kochen die einzige handwerkliche Tätigkeit ist, für die er eine gewisse Begabung besitzt. Er erzählt, dass er lange Zeit Gurken für den vierten Aggregatzustand von Wasser hielt, Fenchel langweilig fand und erst spät Schwarzwurzeln und Rote Bete zu schätzen lernte. Dass auch eine einfache Zweiplatten-Kochstelle ausreichend sein kann, muss er erleben, als sein Luxusherd einen Kurzschluss hat und der Kundendienst lange auf sich warten lässt.

Mit Claude Levi-Strauss ist sich Scheck einig: ,Kochen ist eine Art, Geschichten zu erzählen. Man kann auch den Teller lesen.’ Scheck beglückt mit einer Fülle an Anekdoten, Erlebnissen, Einsichten aus der Welt der Esskultur und der Kultur der Welt, die untrennbar verbunden sind. Gewitzt, originell, humorvoll würzt er seine Texte mit einer Fülle an literarischen Bezügen aus allen Genres und Zeiten. Wem dieses Buch keine Lust aufs Kochen, Essen, Trinken, Lesen oder Leben macht, ist wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall!“