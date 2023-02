Stellen Sie sich vor, die wichtigen, aber auch lästigen Corona-Regeln werden nach drei Jahren fast komplett aufgehoben. Man will wissen, was das für Besucher oder Patient des Krankenhauses bedeutet und findet oder hört dazu: nichts. Das ist alles andere als befriedigend.

Aber so ist der aktuelle Sachstand beim Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt. Das zuständige Leitungsgremium tagt laut der Kliniksprecherin erst am Mittwochmorgen und bespricht sich dann auch mit dem Gesundheitsamt. Erst danach könne informiert werden, was die gesetzliche Neuregelung für den Krankenhaus-Alltag bedeute.

Auf der Internetseite des Hetzelstifts wird am Dienstagnachmittag immer noch auf die alten Regeln verwiesen: dass Besuche nur zwischen 14 und 17 Uhr möglich sind, pro Patient maximal ein Besucher für eine Stunde kommen darf und die Besucher einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen müssen. Leider kein Blick über den Tag hinaus und was aus dem Selbstauskunft-Bogen für Patienten wird, der bisher gefordert wurde. Denn zum 1. März entfallen in Rheinland-Pfalz im Prinzip alle Corona-Vorgaben: Es gibt keine Testpflicht mehr, Klinikbeschäftigte und Patienten müssen keine Masken mehr tragen. Lediglich für Besucher von medizinischen Einrichtungen gilt noch bis 7. April eine FFP2-Masken-Pflicht.

Andere reagieren schneller

Andere Krankenhäuser in der Region haben schneller reagiert und geben ihren Patienten und Besuchern vorab zumindest ein paar Informationen an die Hand. Zwei Beispiele: Das Klinikum Ludwigshafen verweist auf der Internetseite darauf, dass für alle Mitarbeiter und Patienten mit dem 1. März die Masken- und Testpflicht entfällt. Allerdings müssen alle Besucher noch eine FFP2-Maske tragen. Das Ludwigshafener Krankenhaus warnt zugleich vor Sorglosigkeit: Daher tragen die Mitarbeiter der onkologischen Klinik zum Schutz der immungeschwächten Patienten weiterhin eine Maske. Betretungsverbot haben Besucher, bei denen eine akute Corona-Infektion nachgewiesen worden ist. Und zum Schutz der Patienten wird zumindest von Gruppenbesuchen abgeraten und zum Einhalten der Hygieneregeln (Abstand, Händewaschen) aufgerufen.

Ähnlich die Informationen beim Landauer Vinzentius-Krankenhaus: Es erläutert ganz offen, dass Besuche ohne Corona-Tests wieder möglich sind, das Testzentrum vor dem Krankenhaus daher seinen Betrieb einstellt und nur die Maskenpflicht weiter besteht. Was noch bleibt, sind die Besuchszeiten täglich von 15 bis 18 Uhr, allerdings entfällt die Begrenzung auf zwei Besucher pro Patient und Tag.

Durcheinander droht

Sicher, die Landesregierung hat erst am Montag die Details zu ihren Regeln veröffentlicht, aber Kurzfristigkeit sind die Kliniken seit der Pandemie ja gewohnt, und Vieles hatte sich angedeutet. Umso wichtiger wären zügige Informationen vor Ort. Sonst droht am Mittwoch unnötiges Durcheinander rund um die Patientenaufnahme und bei Anfragen von Besuchern/Angehörigen.