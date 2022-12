Es war an einem Heiligen Abend anfangs der 1950er-Jahre in der kleinen, noch halb zerstörten Kraichgaustadt Bruchsal. Die Weihnachtsbeleuchtung beschränkte sich auf ein paar diskrete Lichterketten in der Kaiserstraße mit rot bebänderten Tannengirlanden um die wenigen Schaufenster. Das von den Fürstbischöfen von Speyer im 18. Jahrhundert erbaute, am 1. März 1945 zerbombte Rokokoschloss versank in der Abenddämmerung. Die Straßen waren menschenleer.

Doch die am südlichen Stadtrand auf einem Hügel gelegene barocke Peterskirche mit ihrer Doppelturmfassade war voller Licht und Orgelspiel. Die Türen standen weit offen, und im Waldfriedhof, der sich hinter der Kirche den Hügel hinaufzog, wimmelte es von Leben. In meiner Heimatstadt herrschte die schöne Sitte, vor der Bescherung den verstorbenen Lieben einen Besuch abzustatten und ein mit Kerzen bestecktes Bäumchen oder einen Tannenstrauß auf das Grab zu legen.

Während meine Mutter den Christbaum im wohlig geheizten Wohnzimmer schmückte, gingen mein Vater und ich bei Anbruch der Dunkelheit mit einem Tannengesteck, mit roten Kerzen und Streichhölzern zu „unserem Grab“, das wir weihnachtlich herrichteten. Auf den asphaltierten Wegen und zwischen den Gräbern war ein Kommen und Gehen, ein Grüßen und Austauschen von guten Wünschen, und manchmal erklang auch ein halblautes Weihnachtslied.

Allmählich leerten sich die Wege. Auch mein Vater und ich nahmen Abschied und gingen mit zwei kleinen Päckchen in die schmale, von Bomben verschonte Huttenstraße zu zwei alten, allein lebenden Damen, zu Tante Rosa und zu Fräulein Hatzler. Tante Rosa bedankte sich für die Weihnachtsgutsel, bat uns aber nicht hinein. Ganz anders die pensionierte Lehrerin Fräulein Hatzler, die ich sehr liebte, weil sie mich lesehungriges Geschöpf mit Büchern versorgte.

Da waren unter anderem die für die Jugend bearbeitete Fassung von Charles Dickens’ „Oliver Twist“, Fritz Steubens „Tecumseh, der zum Sprung ansetzende Berglöwe“ und vor allem die drei Bände der „Höhlenkinder“: im Heimlichen Grund, im Pfahlbau und im Steinhaus. Auf dem Tisch in ihrem kleinen Wohnzimmer lag ein kleines viereckiges Päckchen. „Für dich“, sagte die alte Dame. „Das Buch heißt ,Sieben Kleine Heimatlose’ von der Schwedin Laura Fitinghoff. Es soll dich daran erinnern, dass es zu allen Zeiten, in allen Ländern Not und Elend gegeben hat, gibt und geben wird, wenn wir einander nicht beistehen wie die Hirten und Könige dem Kind in der Krippe. Gesegnete Weihnachten!“