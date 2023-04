Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kennen Sie diesen Schreckmoment? Man stolpert vom Bett in den Zoom-Call, und plötzlich sagt der Chef: „Können mal alle eben Ihre Kamera einschalten …?“ Designer kennen dieses Dilemma auch und sorgten auf der jüngsten Fashion Week für „Gesprächsstoff“: All diejenigen, für die „Wegducken“ in einer solchen Situation keine Option darstellt, machen es jetzt wie die Besser-Dresser und setzen im Frühjahr auf einen corona-konformen Look, nämlich auf das Zoom-Top. Das IT-Piece schlechthin. Vor allem die Ready-to-wear-Kollektionen dürfen „oben nicht mehr ohne“

Der Grundgedanke dabei: im Homeoffice ist man nur noch ein halber Mensch. Die gute Nachricht: alle, die bei einem Drei-Zentimeter-Absatz selbst