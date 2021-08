Noch steht eine Bake auf dem Sockel, wo bis vor Kurzem noch die Statue eines Soldaten stand. Das soll sich ändern.

Das Gefallenen-Denkmal vor der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle hatte zuletzt einiges mitmachen müssen. Erst musste es im Zuge des Bauprojekts „Wasser in die Stadt“ seinen angestammten Platz in einem Blumenbeet verlassen. Am neuen Standort dauerte es dann nur wenige Wochen, bis der von Bildhauer Theo Hiegle gefertigten Figur ein Knie fehlte, dann kamen noch tiefe Risse hinzu. Ihr Weggang war dann besiegelt, als vor zwei Wochen Mitarbeiter eines Steinmetzbetriebs kamen, um sie abzubauen und mitzunehmen. Aus Sicherheitsgründen. Eine Wiederkehr ist unwahrscheinlich. Anstelle des Denkmals steht nun eine rot-weiße Bake auf dem einsamen Sockel, wohl damit niemand darüber stolpert.

Das kann und wird so natürlich nicht bleiben. Was einmal auf den Sockel gestellt werden könnte? Menschen, zum Beispiel. Wie im Londoner Hyde Park, wo am Speakers’ Corner, der „Ecke der Redner“, ein Jeder Vorträge über ein Thema seiner Wahl halten darf. Wenn auch mit der Vorgabe, dass die Queen und die royale Familie unerwähnt bleiben müssen. In Neustadt gäbe es solche Tabus nicht. Auch über den Oberbürgermeister dürfte man reden.

Labor für Wasserproben

Ebenso denkbar wäre ein kleines Labor, um mal eben Proben aus den nahen Wasserrinnen zu entnehmen. Vielleicht würde ja dann geklärt, weshalb sich dort immer wieder Algen absetzen, die die Steine grün färben. Und das Interesse an Biologie wäre bei Kindern, die es dort zuhauf gibt, bestimmt auch geweckt.

Oder man lässt die Bake so, wie sie ist, und bezeichnet sie als Kunst. Es gab schließlich schon ganz andere Gebrauchsgegenstände in dieser Kategorie. Das würde an der Stelle wieder für ein bisschen Kultur sorgen, wenn schon das Gefallenen-Denkmal dran glauben musste.