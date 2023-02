Wer in Neustadt schon länger unter Schmerzen leidet, kennt womöglich Hermann Schmidt und Johanna Michel bereits. Die beiden Ärzte mit den Spezialgebieten Anästhesie, Orthopädie und Unfallbehandlung sind Inhaber des medizinischen Versorgungszentrums für interdisziplinäre Schmerztherapie in der Landauer Straße. Wer die beiden dort trifft, dem ist schnell klar: Es sind Ärzte. Denn sie tragen entweder weiße Kleidung oder grüne OP-Kittel.

Darüber hinaus sind Schmidt und Michel auch als Künstler aktiv, sie nennen sich dann Leo Philipp Schmidt und Hanna Michel. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Musik, aber hinzu kommen ferner Dichtung, Dramaturgie und Malerei. Nun dürfen Ärzte natürlich Hobbys haben, auch das ist noch nicht das Besondere. Das schaffen Schmidt und Michel, weil sie beide Welten miteinander kombinieren. Dies geschieht unter dem Namen „Valle Venia“ und verfolgt den Ansatz, Wissenschaft und Kultur miteinander zu verknüpfen. „Es ist ein wissenschaftliches Symposium in enger Verknüpfung mit einem Kunst-Event“, beschreiben die beiden Mediziner ihren Ansatz.

Referate über das Ich

Aktuell haben sie richtig viel um die Ohren. Denn am 18. April wird im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt das nächste Symposium stattfinden. Zwei Tage sind für das neurowissenschaftliche und philosophische Symposium, das durch einen musikalischen, literarischen und filmischen Abend ergänzt wird, angesetzt. „Es entsteht ein spannungsgeladenes Ganzes“, so Michel.

Durch die Spezialisierung auf die Schmerztherapie gebe es bereits eine enge Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern und Philosophen. Daher haben sie als Referenten Wissenschaftler von Universitäten aus Ottawa (Kanada), Tübingen, Berlin, Turin (Italien) und Boston (USA) gewonnen. Inhaltlich gehe es um die Ich-Identität und wie man diese neurowissenschaftlich sowie philosophisch beleuchten kann. Auch auf Künstlerseite „freuen wir uns auf Hochkaräter, die schon Grammy-Nominierungen oder andere Auszeichnungen hatten“.

Nächste Veranstaltung in Kanada

Schmidt und Michel betonen, dass die ganze Organisation ein „Kraftakt“ sei. Aber sie seien von ihrem Ansatz, moderne Wissenschaft mit aktueller hochkarätiger Kunst zusammenzuführen, überzeugt. „Auch uns öffnet das Erleben von Kunst für neue Erfahrungen und mögliche Veränderung“, sagt Michel. Sie hoffe auf die besondere Verknüpfung beim Symposium, „denn Widersprüchlichkeiten und neue Erkenntnisse fordern uns dazu auf, unsere Haltung und unseren Standpunkt immer wieder zu hinterfragen, und gerade Kunst erweitert unsere Sicht“.

Berlin wird übrigens nicht der einzige Kraftakt der Neustadter Ärzte in diesem Jahr sein, es gibt noch eine weitere Veranstaltung in Kanada. Es gab bisher schon drei solcher Symposien in Potsdam, in der Alten Oper in Frankfurt und im Mannheimer Rosengarten.

Info

Wer sich für die Veranstaltung interessiert, findet weitere Informationen – auch zu Tickets – unter www.konzerthaus.de unter der Rubrik Programm.