Zwei Tage vor seinem 75. Geburtstag hat Werner Schreiner bereits Grund zu feiern. Das liegt dieses Mal aber weniger an ihm als am Europatag. Das ist der 9. Mai. Er wurde in Erinnerung an die Schuman-Erklärung von 1950 gewählt, als der damalige französische Außenminister Robert Schuman einen Plan für eine Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion vorlegte – ein wichtiger Vorstoß für die Zusammenarbeit der Länder.

Schreiner, der sich für die SPD im Stadtrat engagiert, darüber hinaus als Bahnexperte gefragt und Vorsitzender der Bezirksgruppe des Historischen Vereins ist, ist beim Thema Europa gleich dabei. Daher fährt er am Vormittag nach Straßburg, wo im Beisein des französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Abschlussveranstaltung der Konferenz über die „Zukunft Europas“ stattfindet. Ihm ist das so wichtig, dass er sich als Bahnexperte sogar ins Auto setzt, um zur Veranstaltung zu kommen und dort in Ruhe Gespräche führen zu können.

Denn aktuell passiert so einiges: „Gemeinsam arbeiten wir an unserem Leuchtturmprojekt für die Bahnverbindungen zwischen der Pfalz und der Metropolregion Straßburg.“ Ziel ist, bald mit direkten Zugverbindungen zwischen Neustadt und Straßburg zu starten und ab Dezember 2024 täglich 16 oder 17 Zugpaare anzubieten. Aktuell laufe die Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen und der Fahrpläne. Schreiner: „Da ist täglich europäische Zusammenarbeit angesagt.“ Das Vorhaben sei ganz in der Tradition Schumans. Und der Bahnexperte freut sich natürlich, wenn er so bald bequem per Bahn nach Straßburg reisen kann.