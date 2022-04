Der Ukraine-Krieg zeigt eine ganz neue Dimension des Verzichts auf.

Zu Beginn der Fastenzeit machen Menschen sich Gedanken, worauf sie in dieser Zeit verzichten wollen. Sei es Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten oder sonst etwas. Man wählt etwas aus, dessen zu entbehren einem schwer fällt. Der Sinn dahinter ist, sich seiner Abhängigkeiten bewusst zu werden, gegenzusteuern und so eine größere Freiheit zu erlangen. Andere verzichten auf eine bestimmte Nahrungsaufnahme. Der Winterspeck muss weg! Diese Verzichtleistungen nützen aber nur uns selbst. Wir tun sie letztens nur für uns. Es gibt auch Verzicht, um der Mitmenschen willen. Dann, wenn ich auf Dinge verzichte und das gesparte Geld Armen und Bedürftigen schenke.

Eine neue Dimension des Verzichts wird uns im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg deutlich: Das Land ist Hauptexporteur unter anderem für Sonnenblumenöl und Weizen. Wenn die Lieferungen ausbleiben, drohen in vielen Ländern – besonders in Afrika – Hungersnöte. Nicht bei uns, wir sind reich genug, uns gegen höhere Preise woanders einzudecken.

Öl gehört nicht in Tank

Von verschiedenen Seiten wurden nun Verzichtsrechnungen eröffnet, zum Beispiel: Wenn wir in Europa zehn Prozent weniger Nutztiere hätten und dadurch den Fleischkonsum einschränken würden, könnten wir dadurch die gesamten Getreide-Exportausfälle der Ukraine ausgleichen. In der EU werden 160 Millionen Tonnen Getreide als Futtermittel eingesetzt. Zehn Prozent davon sind 16 Millionen Tonnen. Genauso viel exportiert die Ukraine in die Welt.

Auch ein Verzicht auf Bio-Sprit ist sinnvoll. „Frisches Öl wie Raps-, Soja- oder Palmöl gehört nicht in den Tank, sondern auf den Esstisch“, sagt Greenpeace und weiter: „Die Menge von zwölf Liter Rapsöl, die pro Jahr und Kopf im Autosprit landen, würde jedem locker reichen, um sich davon ein Jahr zu ernähren und könnte noch zusätzlich andere Menschen versorgen, wenn die Sonnenblumenöl-Exporte aus der Ukraine ausfallen sollten.“

Gut für die Gesundheit

Das sind keine unzumutbaren Verzichtleistungen, einmal in der Woche auf Fleisch zu verzichten und statt Bio-Benzin das teurere Benzin zu tanken und dies durch ein paar Fahrten weniger mit dem Auto wieder auszugleichen. Stattdessen das Fahrrad nehmen oder auf den Öffentlichen Personennahverkehr ausweichen. Beides, Fleischeinschränkung und Radfahren, wäre dazu auch noch gut für unsere eigene Gesundheit.

Der Autor

Bernhard Braun, katholischer Pfarrer in Deidesheim