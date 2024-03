Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In gut einer Woche endet eine Ära in der Fußgängerzone: Denn ab April wird es die Modeboutique „Mein Lieblingsstück“ in der Kellereistraße nicht mehr geben. Warum Ursula Diener gute Gründe für den Rückzug hat – und was sie zum Abschied über Neustadt sagt.

Die Szene am Donnerstagmorgen kennt Ursula Diener schon. Sie bedient in ihrer Boutique „Mein Lieblingsstück“ eine Kundin und freut sich mit dieser