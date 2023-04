Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Vom 2.-30.11.2020 geschlossen wegen Berufsverbot“ steht auf einem weißen Tuch, das am Eingang zum „Theater in der Kurve“ in Hambach hängt. Für dessen Leiterin Hedda Brockmeyer ist es ein „Ausdruck der Verzweiflung und des Frusts“, der sie beim zweiten Lockdown „gepackt“ habe. Sie will damit auch eine Diskussion anstoßen. Die Reaktionen waren bisher aber eher spärlich.

Sie habe lange darüber nachgedacht, ob sie das Wort Berufsverbot verwenden soll, erzählt Brockmeyer. Bereits beim ersten Lockdown im März hätten