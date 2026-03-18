Windräder sind ein emotionales Thema. In Neustadt wird sich jedoch so schnell keines drehen. Das liegt aber nicht an der Stadt, sondern an der Planung auf der Regionalebene.

„Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar“ – das klingt nach viel Bürokratie und wenig konkreter Lebenspraxis. Ganz so einfach ist das Thema in der Tat nicht, mit dem sich in den vergangenen Tagen Umwelt- und Bauausschuss sowie Stadtrat befasst haben. Alle wurden gehört, um die städtische Stellungnahme zur Planung des Verbands Region Rhein-Neckar abzusegnen.

Für Neustadt findet sich darin jedoch eine deutliche Aussage, denn hier gebe es „kein Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windenergienutzung“, heißt es in dem Plan. Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, diese Festlegung zur Kenntnis zu nehmen und nicht weiter zu kommentieren. Denn dies hat sie vor zwei Jahren getan. In einer ersten Runde zur Beratung des Teilregionalplans Windenergie war ein Stück Mußbacher Gemarkung noch Teil eines größeren Vorranggebiets, das sich primär in Haßloch, Meckenheim und Ruppertsberg befindet. Dort wird auch intensiv darüber diskutiert.

Klare Aussagen vom Regionalverband

In den Neustadter Gremien hatte man die Aufnahme der Mußbacher Fläche sehr skeptisch gesehen. Schuld daran ist der Wiedehopf. Denn dieser Vogel „verhinderte“ vor ein paar Jahren aus artenschutzrechtlichen Gründen und Bedenken übergeordneter Behörden, dass in Mußbach tatsächlich Windräder gebaut wurden. Daher hat die – nach langen juristischen Auseinandersetzungen leidgeprüfte – Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme von 2024 darauf hingewiesen, dass man eine erneute Aufnahme einer Mußbacher Fläche aufgrund der Vorgeschichte als nicht rechtssicher mit Blick auf Windrad-Planung ansieht. Der Regionalverband hat offenbar darauf reagiert und die Vorrangfläche im Neustadter Norden verkleinert, sodass sie nur noch Haßloch, Meckenheim und Ruppertsberg betrifft.

Stadtplanerin Martina Pauly bilanzierte im Bauausschuss, dass der Regionalverband aktuell in Neustadt „kein Gebiet sieht, das sich für Windenergie eignet, das müssen wir zur Kenntnis nehmen“. Denn das Planungsrecht in Sachen Windkraft liege derzeit auf der Regionalebene. Die Stadt könnte höchstens selbst Flächen beschließen. Allerdings gebe es im Norden die Einschränkungen wegen des Artenschutzes und im Süden Bedenken wegen der Blickachse zum Hambacher Schloss. „Und ansonsten erfüllt keine Fläche die Vorgaben“, so Pauly.

Grüne üben scharfe Kritik

Claus Schick (SPD) meinte im Bauausschuss angesichts der generellen Debatte um Klimaziele etwas sarkastisch: „Neustadt hat es geschafft, keine Windradfläche zur Verfügung stellen zu müssen.“ Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) entgegnete: „Der Wiedehopf hat es geschafft.“ Ziemlich angefressen reagierte Rainer Grun-Marquardt (Grüne): Er verwies darauf, dass sich Vorgaben, die aktuell die Entwicklung in Neustadt einschränkten (Flugplatzrunde Lachen-Speyerdorf, Kulturelle Landschaften, Artenschutz), ändern könnten. „Gesetzliche Vorgaben sind nicht in Stein gemeißelt.“ Er halte es für „ungenügend“, die aktuelle Planung lediglich zur Kenntnis zu nehmen. „Es ist sehr schade, dass wir gar keinen Beitrag leisten“, so Grun-Marquardt. Er verwies auf eine „offene Flanke“, denn Neustadt wolle sein Klimaschutzkonzept erfüllen, dafür brauche man aber ein bis zwei Windräder. Wie man diese Ziele nun erreichen wolle, sei für ihn unklar. Auch Friderike Graebert (Grüne) äußerte die Hoffnung, dass man in zehn Jahren zu einer anderen Erkenntnis mit Blick auf Windkraftstandorte komme. Werner Kerth ( FWG) hingegen bezeichnete die Verwaltungshaltung als konsequent: „Wenn Vogelschutz Wohngebiete verhindert, dann gilt das eben auch für Windkraft.“

Umweltdezernentin Johanna Kunzendorff (FWG) meinte auf Anfrage, dass sie sich der Stellungnahme der Verwaltung anschließe: „Wir haben in Neustadt nicht die Voraussetzungen für eine Windkraftanlage. Für mich steht die Frage im Vordergrund, welcher Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien zu welchem Standort passt. Darauf sollte man sich als Kommune dann fokussieren.“

Der Stadtrat stimmte der städtischen Stellungnahme am Dienstagabend mit großer Mehrheit zu – von den Grünen gab es vier Nein-Stimmen, drei Ratsmitglieder enthielten sich. Grun-Marquardt hatte das Nein-Votum so verstehen wollen, „dass wir ein Zeichen setzen und das so nicht stehen lassen wollen“. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) hatte eingeordnet, dass der Regionalverband und das Land die geforderten Zielvorgaben auch ohne Neustadter Flächen erreichen. Schick hakte nach, ob grundsätzlich eine Einzelprüfung für Windradflächen in Neustadt möglich sei. Dies bejahte Weigel. Er ergänzte aber, dass er nicht mit solchen Anfragen rechne, denn die bestehenden Restriktionen würden ja auch in solchen Fällen gelten.

In einer Stellungnahme üben die Grünen scharfe Kritik. Zitiert wird in dem Papier Waltraud Blarr. Sie war bis September 2025 Umweltdezernentin und ist seit wenigen Wochen Mitglied im Umweltausschuss: „Bei der erneuerbaren Stromerzeugung in Neustadt rein auf Photovoltaik zu setzen, ist nicht nur kurzsichtig, sondern blind.“ Gute Windkraft-Standorte scheiterten laut Blarr am Sportflugplatz in Lachen-Speyerdorf und „aus rein optischen Gründen“.