Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit mehreren Jahren warten junge Familien im Wohngebiet Speyerbach darauf, dass der auf dem Ibag-Gelände geplante Spielplatz gebaut wird. Wobei das nicht das Einzige ist, das Leser Florian Leutner an der Stelle nervt.

Florian Leutner und seine Familie wollen nicht mehr warten müssen. So gehe es auch anderen jungen Familien, berichtet der 40-Jährige. Seit 2018 wohnen sie in dem Wohngebiet Am Speyerbach zwischen der