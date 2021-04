Ja, es gibt sie noch: Die Menschen, die trotz der Corona-Krise nicht den Mut verlieren und einen Neuanfang starten. Einer von ihnen ist Sergio Manarin. Der 36-Jährige hat am Sonntag in der Hauptstraße 96 sein eigenes kleines Café eröffnet – und wurde gleich auf eine harte Probe gestellt.

Denn zum Start musste er nicht nur mit den Corona-Einschränkungen zurechtkommen, sondern auch noch mit dem ungemütlichen Spätwinterwetter. Aber der aus der Nähe von Venedig stammende Italiener bleibt Optimist und betont: Der Start sei unter den Umständen absolut okay gewesen.

Vier Jahre lang hat Manarin beim Eiscafé La Piazza am Marktplatz gearbeitet. Doch er wollte etwas Eigenes auf die Beine stellen und seine Rezepte und Ideen umsetzen. So entstand die „Café Manarins“-Idee. Unterstützt wird der 36-Jährige dort von seinem Bruder Claudio. Er will in der Hauptstraße auch mehr sein als eine klassische Eisdiele. Das Sortiment umfasst zudem Smoothies, Waffeln, Croissants und Joghurtvariationen. Hinzu kommen selbst gebackene Brote – etwa Bananen- oder Apfelbrot.

Ziel: ganzjährig öffnen

Wichtig sind Manarin neue Entwicklungen: Daher bietet er einige Eissorten und Smoothies auch vegan an. Die Nachfrage speziell nach diesen Produkten sei in der ersten Woche ziemlich hoch gewesen, berichtet er zufrieden. Auch Waffeln möchte der 36-Jährige künftig in einer veganen Version anbieten. Aber noch tüftelt er am Rezept. Das sei gar nicht so leicht, da ja kein Ei in den Teig dürfe. Er probiere und teste noch, sagt Manarin – und ist zuversichtlich, bald eine Lösung gefunden zu haben, die ihm und seinen Kunden schmeckt.

Beim Eis setzt Manarin wie bei den Waffeln vor allem auf den eigenen Geschmack. Er habe dazu einen Kurs belegt und kocht die Eisbase selbst. So wisse er genau, was in seinem Eis drin sei. Auch hier arbeite er an veganen Sorten und biete vegane Waffeln sowie auf Wunsch glutenfreie Waffeln an.

Geöffnet ist das „Manarins“ derzeit von 9 bis 19 Uhr (sonntags erst ab mittags). Aktuell bietet er alles nur zum Mitnehmen an. Da es im Haus keine Möglichkeiten für den Einbau von Kundentoiletten gebe, plane er zunächst nur mit Stehplätzen an Bistrotischen. Klares Ziel sei, im Café das ganze Jahr über Gäste zu bewirten.