Aufregende Woche für die Neustadter Georg-von-Neumayer-Realschule plus. Seit Montag hat sie Besuch von Schülern aus Spanien, Portugal und Slowenien. Ein Projekt sorgte für zusätzlichen Nervenkitzel.

Am Dienstagnachmittag sind in den breiten Gängen der Realschule Plus große Schülergruppen zu sehen, die in aufgeregtem Englisch kommunizieren. Die einen laufen in die Richtung des Naturwissenschaftssaal, die anderen zum Kunstsaal. Eine weitere Gruppe entfernt sich vom Schulgelände, um die Berufsbildende Schule zu besuchen. Dort erwartet die Schüler der vier Länder ein außergewöhnlicher Anblick: ein großer, hölzerner Bienenstock und schön drapierte Imkeranzüge. Die Schüler bekommen erklärt, wie sie mit Bienen umgehen sollen und wie man sich diesen gegenüber verhält.

Es wird erklärt, dass dies Honigbienen sind und es sich bei diesen im Gegensatz zu Wildbienen um gezüchtete Nutztiere handelt. Insbesondere die Wildbienen stehen in diesem Jahr im Fokus des Erasmus-Plus-Projekts, das seit 2020 läuft und die Schüler nun zum Abschluss in Neustadt zusammenbringt. In der Neustadter Schule kümmert sich Lehrer Jochen Sippel federführend um die europäische Zusammenarbeit. Er hat auch die entsprechende Bewerbung beim Erasmus-Programm eingereicht. „Wir hatten Glück und konnten unser Konzept ausführen“, erzählt Sippel. Über Internetplattformen hatte er sich zuvor nach Schulen umgesehen, die einen ähnlichen Projektgedanken hatten.

55 Schüler unterwegs

Das Programm läuft an vier Schulen aus Neustadt, Maҫão (Portugal), Tacoronte (Teneriffa/Spanien) und Kostanjevica na Krki (Slowenien). Das Motto lautet: „H.E.L.P. = Help the environment, love the planet“. Alles dreht sich um Nachhaltigkeitsthemen wie Mülltrennung, Kleidungsproduktion, Artenvielfalt und die Erhaltung des Waldes. Es gab dabei auch länderspezifische Themen. „Auf Teneriffa wurden etwa Vulkane und die starke Trockenheit durch den Klimawandel besprochen. In Portugal waren Waldbrände ein großes Thema, und in Slowenien wurden Wälder, aber auch Unterschiede von Flora und Fauna im Landesinneren und dem Küstenabschnitt behandelt“, erinnert sich Anke Schreiber, Lehrerin an der Realschule Plus und Mitorganisatorin des Erasmus-Projekts.

Zum Abschluss des Programms waren nun die Neustadter die Gastgeber. 55 Schüler waren bei Ausflügen in der Region dabei und machten sich mit Wildbiene, Biodiversität und der Naturvielfalt der Pfalz vertraut. „Uns ist es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit mit der Pfälzer Kultur und Landschaft zu kombinieren“, so Sippel. Daher ging es bei Ausflügen wie zum Hambacher Schloss um Insektenhotels und Begrünungen, die es in Weinbergen gibt. Aus Dosen und Schilf- oder Bambusrohren bauten die Schüler dann auch selbst ein paar Wildbienenhotels.

Aufgrund der Corona-Auflagen war das Erasmus-Programm für die vier Schulen um ein Jahr verlängert worden. Unterhalten haben sich Schüler und Lehrer vor allem auf Englisch. Untergebracht waren die Gastschüler in der Neustadter Jugendherberge. Die Realschullehrer waren von den drei Jahren so begeistert, dass sie sich gerne wieder für ein Erasmus-Programm bewerben möchten. Und sie wollen mit ihren aktuellen Partnerschulen in Kontakt bleiben, um weiter voneinander zu lernen. Sippel betont, dass alle vom Austausch und dem Einblick in europäische Kulturen profitiert hätten – und jeder auch Neues in Sachen Umweltschutz gelernt habe.