Vor über 50 Jahren wurde die Fußgängerzone gebaut. Ladenbesitzer hatten erst Zweifel. Anwohner befürchteten Unannehmlichkeiten. Die Post demontierte ihren Briefkasten. Und dann der Ärger mit den Radfahrern.

Der Kahlschlag in Neustadts Innenstadt habe ihm den Namen „Dr. Abriß“ eingebracht, erklärte der Neustadter Oberbürgermeister Wolfgang Brix am 23. Juni 1972. An jenem