Wer sich mit anderen in einem Wettkampf misst, sieht seine Konkurrenten zumindest am Start. Und früher oder später im Ziel. Boxer und Judoka können ihrem Gegner sogar während eines Kampfs in die Augen schauen. Ganz anders ist das bei Segelflugpiloten.

„Wir können uns später nur übers Internet vergleichen“, sagt Bernd Schwehm, Pressereferent im Flugsportverein. Nur ab und zu treffe man einen Konkurrenten in der Luft. Das Besondere unter anderem in der Zweiten Bundesliga ist nämlich, dass die Piloten nicht alle an einem bestimmten Flugplatz zu einem genau definierten Zeitpunkt starten müssen. „Der Start muss aber in Deutschland liegen“, nennt Schwehm eine Einschränkung. Dann müssen die Segelflieger 2,5 Stunden lang in der Luft bleiben – in dieser Zeit müssen sie eine höchstmögliche Schnittgeschwindigkeit erreichen. Die kommt dann von den drei besten Piloten eines Teams in die Mannschaftswertung. „Es ergibt wenig Sinn, mit Höchstgeschwindigkeit nach vorne zu brezeln“, betont Bernd Schwehm. Bei Geschwindigkeiten von 200, 220 Stundenkilometern beispielsweise verliere man schnell an Höhe, hat der Neustadter Marc Schick erzählt, als sein Team in die Zweite Liga aufgestiegen war. Nach einem Flug werden die Daten online gestellt und von einem Computer ausgewertet.

Ein superschneller Ritt

Zwischendurch hat es in dieser Saison für die Neustadter gar nicht gut ausgesehen, hatten sie doch in Runde zehn ihren Tiefpunkt erreicht und einen Abstiegsplatz belegt. Inzwischen liegen sie auf einem Mittelfeldplatz. Denn mit einem guten Ergebnis in Runde 15 habe sich die Mannschaft wohl endgültig aus der Abstiegszone verabschiedet, berichtet Schwehm. „Am vergangenen Wochenende sorgte vor allem Frank Schwerdtfeger auf seiner LS10 für ein grundsolides Mannschaftsergebnis.“ Schwerdtfeger war vom thüringischen Jena aus „zu einem superschnellen Ritt über das südliche Erzgebirge und den Thüringer Wald“ gestartet. Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 119 Stundenkilometern über die zweieinhalb Stunden sei er in der Zweiten Liga fast der schnellste Einzelpilot gewesen. Nur Ex-Weltmeister Michael Buchthal aus Freudenstadt habe seine Heimstrecke für eine noch höhere Durchschnittsgeschwindigkeit genutzt.

Der FSV-Pressereferent erzählt von Standortvorteilen so mancher Piloten. Es gebe sehr viele Bayern, die in den Alpen flögen, denn dort gebe es viele „Wellen, Leewellen und Bergaufwinde“. Schwehm: „Wer in den Bergen fliegt, kommt schneller vorwärts, wenn man die Berge kennt.“

Schlechtes Wetter

Als es zwischenzeitlich für die Neustadter hinunter in die Abstiegszone gegangen sei, „lag das größtenteils am Wetter“. „Entweder war bei der Konkurrenz das Wetter gut oder aber alle konnten wegen schlechten Wetters nicht fliegen.“ Und damit auch keine Punkte sammeln.

Für die pfälzischen Piloten waren die Thermikverhältnisse am vergangenen Wochenende auch nur am Sonntag brauchbar für schnelle Schnitte. Immerhin: Tobias Wendling auf der ASW27 des Vereins und Ulrich Steinlechner auf ASH25 vervollständigten das Mannschaftsergebnis auf insgesamt 300 Zähler. Schwehm: „Das brachte für die Gesamtwertung acht wertvolle Punkte, sodass Neustadt nun wieder auf Platz 16 der Zweiten Bundesliga rangiert.“

Piloten als Bodenpersonal

In den nächsten zwei der verbleibenden fünf Runden müssen die Neustadter nun ihren Platz festigen. Sie stehen dabei unter Zeitdruck. Denn zum Ende der Ligasaison steht in Lachen-Speyerdorf eine Qualifikationsmeisterschaft für Segelflugzeuge der offenen und der 18-Meter-Klasse an: Vom 10. bis 19. August richtet der FSV Neustadt die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft 2023 aus. Da werden die vereinseigenen Piloten allerdings im Organisationsteam als Bodenpersonal gebraucht, sodass sie keine weiteren Wertungspunkte mehr für Neustadt sammeln können. Sie kümmern sich stattdessen ums Frühstück in der Kantine des FSV. Sie organisieren die Briefings für die Piloten, weisen sie beim Aufbau des Starterfeldes ein oder sind als Schlepppiloten in den Motorflugzeugen im Einsatz. Schwehm: „Am Boden gibt es jede Menge zu tun.“ Ligaschluss ist am 21. August.