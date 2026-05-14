Jugendliche brauchen Erwachsene, die zuhören und ihnen helfen.

In den vergangenen Monaten begegnet mir immer wieder ein Thema, das mich nicht loslässt. Jugendliche, die voller Selbstzweifel sind. Junge Menschen, die sich selbst kaum noch etwas zutrauen. Manche kämpfen mit Ängsten, manche mit Depressionen, manche sogar mit dem Gedanken, nicht mehr leben zu wollen.

Und ehrlich gesagt: Das macht mir Angst. Vielleicht auch, weil viele Erwachsene spüren, wie hilflos sie manchmal davorstehen. Eltern und Großeltern wollen helfen, Mut machen, da sein – und merken doch, dass gute Worte oft nicht einfach alle Dunkelheit vertreiben.

Natürlich hat das viele Ursachen. Unsere Welt ist schnell geworden. Jugendliche stehen unter Druck, sollen funktionieren, erfolgreich sein, gut aussehen, dazugehören. Über soziale Medien bleiben sie ständig verbunden – und gleichzeitig oft im dauernden Vergleich mit anderen.

Ich möchte diese Medien nicht verteufeln. Sie verbinden Menschen, schaffen Kreativität und Gemeinschaft. Aber ich frage mich manchmal, ob junge Menschen heute überhaupt noch genügend Orte haben, an denen sie einfach sein dürfen, ohne bewertet zu werden.

Mitten in diese Gedanken hinein spricht mich ein Satz aus Psalm 139 besonders an: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“

Das klingt fast fremd in einer Zeit, in der viele Jugendliche morgens in den Spiegel schauen und genau das nicht glauben können. Der Psalmbeter schreibt diese Worte nicht aus einem perfekten Leben heraus. Auch er kennt Angst, Unsicherheit und Dunkelheit. Und doch hält er sich an diesem Gedanken fest: Mein Wert hängt nicht davon ab, wie andere mich sehen. Gott hat mich gewollt. Gott hat mich geschaffen. Mein Leben ist kostbar. Vielleicht brauchen Jugendliche solche Stimmen mehr denn je. Menschen, die ihnen nicht nur sagen, was sie besser machen sollen, sondern die ihnen helfen zu entdecken, was längst in ihnen steckt. Menschen, die zuhören. Die aushalten. Die Interesse zeigen. Die sagen: „Du bist wichtig. Nicht irgendwann. Jetzt schon.“

Und vielleicht beginnt das manchmal ganz klein. Mit einer Nachricht. Mit einem Spaziergang. Mit echtem Zuhören. Der Psalm erinnert mich daran: Gott sieht nicht zuerst Defizite. Er sieht einen wunderbaren Menschen. Ich finde, das ist genau die wichtige Aufgabe für uns Erwachsene: Jugendlichen zu helfen, sich mit solchen Augen zu sehen. Nicht nur zu fragen: „Was hast du erreicht?“ Sondern: „Wie geht es dir wirklich?“ Nicht nur Fehler zu korrigieren, sondern Stärken auszusprechen. Kinder und Jugendliche brauchen Menschen, die ihnen glaubhaft sagen: Du musst nicht perfekt sein, um wertvoll zu sein. Du bist nicht erst wichtig, wenn andere dich bewundern. Dein Leben hat Würde – einfach, weil du da bist.

Und manchmal beginnt Hoffnung genau dort: in einem ehrlichen Gespräch, in Aufmerksamkeit, in einem Satz, der aufrichtet. Wir unterschätzen oft, wie sehr junge Menschen davon leben, dass jemand an sie glaubt.

Gott tut genau das. Er glaubt an Menschen, lange bevor sie selbst wieder Hoffnung finden. Ich wünsche mir, dass wir ein Stück von diesem Blick weitergeben – in unseren Familien, Schulen, Gemeinden und Nachbarschaften. Gerade heute.

Der Autor

Matthias Vorstoffel ist Gemeindediakon im Elmsteiner Tal und in Edenkoben.