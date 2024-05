Eine Baustelle direkt neben einer evangelischen Kirche, die in früheren Zeiten Teil eines katholischen Klosters war, über der müsste doch eigentlich göttlicher Segen liegen. Bei der Neugestaltung des Umfelds der ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht scheint das aber nicht der Fall zu sein.

Und das, obwohl die Neugestaltung doch dazu beitragen sollte, dass das imposante historische Bauwerk besser zur Geltung kommt.

Die Serie von Pleiten, Pech und Pannen hat schon vor Beginn der Arbeiten im September 2022 begonnen. Seit Baubeginn wurden die Arbeiten drei Mal eingestellt. Der letzte Baustopp war Ende April. Bei Baggerarbeiten, die wegen der Verlegung von Entwässerungsleitungen erforderlich waren, wurden Steine und Teile eines Sandsteinplattenbodens entdeckt, die Reste der Mauern einer Kapelle sind. Nachdem der archäologische Fund mit einer konservatorischen Überdeckung aus Vliesen und Sand für die Nachwelt gesichert worden war, wurde ab Mittwoch weitergearbeitet.

Und bei einem Baustellen-Termin am Mittwoch waren alle auch noch optimistisch. Allerdings hatte Matthias Hahn, Gebietsreferent der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, nach dem ersten Fund die Vermutung geäußert, dass im Untergrund weitere alte Steine sind. Deshalb ist nun ein Vertreter der Landesarchäologie bei den Bauarbeiten dabei. Die Prophezeiung von Hahn ging dann auch sehr schnell in Erfüllung. Bereits am Donnerstag hieß es wieder: Stopp! „Es wurden weitere Mauerreste gefunden“, sagt Volker Neumann, technischer Leiter der Verbandsgemeindewerke. Wie schon nach dem ersten Fund musste der Verlauf der Entwässerungsleitungen umgeplant werden.

Leitungen umplanen? Darin hat man Übung

Das sei schnell gegangen – schließlich hat man Übung. „Die Hauptentwässerungsleitung wird nun zwischen evangelischem Gemeindehaus und der vorhandenen Wasserleitung unter der geplanten Treppe hindurch geführt. Die Dachentwässerung der Kirche wird entlang der Kirche in Richtung Marktstraße geführt, dort gesammelt und weiter in Richtung Schacht an den neuen Hauptkanal angeschlossen“, erklärt Neumann.

Am Freitag hätte man wegen des Regens ohnehin nicht arbeiten können, am Dienstag soll es weitergehen. Bis zur nächsten unliebsamen Überraschung. Neumann und Tanja Bundenthal-Beck (FWG), Beigeordnete der Stadt Lambrecht, üben sich in Zweckoptimismus. Es werde keine weiteren Überraschungen geben. Das klingt wie ein Mantra. Vielleicht hilft das mehr als göttlicher Segen.