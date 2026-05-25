Statt Soul im Duett präsentierte Lynn Jaculi am Freitag im Kulturkeller Bad Dürkheim solo authentische eigene Lieder im Singer-Songwriterstil.

Als Künstler sollte man improvisieren können. Doch das können längst nicht alle. Die erst 18-jährige Lynn Jaculi aber schaffte es, kurzfristig umzudisponieren und sich solo mit eigenen Liedern dem Publikum zu stellen. Noch kurz vor dem Auftritt feilt sie an der Setliste. „Ich singe jetzt Duett ohne Duettpartner“ sagt sie lächelnd zur Begrüßung. Die angekündigte Hannah Jaha sei erkrankt, deshalb spiele sie jetzt eigene Lieder solo.

Und dann noch ein Bekenntnis: Eigentlich wollte sie nie Liebeslieder schreiben, beginnt nun aber doch den Abend mit einem solchen. Jaculi singt davon, dass sie sich fühle wie „Sand im Wind, so unendlich frei“- woran dann passend „Blowing in the Wind“ anschließt, nicht ohne ein weiteres Bekenntnis, dass sie eigentlich auch keine politischen Lieder singen mag.

Ihre Singstimme klingt weich, sensibel, nachdenklich. Auch „Blowing in the Wind“ ( Bob Dylan) performt Jaculi, als sei es ihr eigenes Lied. Sensibel, ein bisschen zerbrechlich, aber dennoch mit tiefem Klang, aber weichen Endungen. Immer mehr öffnet sich die junge Songwriterin dem Publikum, erzählt, wie ihre Lieder entstehen, wie beim Texten immer wieder Teile aussortiert werden, die sie dann später wieder zu neuen Liedern zusammenbastelt, wobei aber wieder Schnipsel verloren gingen. Eine unendliche Geschichte sozusagen.

Jaculi erzählt von ihrer Lieblingsblume „Vergissmeinnicht“ und dass sie ein Lied für jemanden geschrieben habe, der das aber nicht einmal gemerkt habe - und lässt dann das Publikum an diesem persönlichen Song teilhaben. Sie gibt zu, dass es ihr emotional schwergefallen sei, dieses Lied öffentlich zu spielen. Später am Abend sagt die Musikerin, dass eigene Lieder zu singen, sich ein bisschen anfühle wie die Hose runterzulassen. Was sie im Gesang vor dem Publikum von sich preisgebe, würde sie niemandem auf der Straße erzählen.

Emotional berührend ist auch ihr Beitrag „Blumen aus Staub“, das vom Wunsch handelt, eine vertraute Person noch einmal tanzen zu sehen. „Krieg in meinem Kopf“ nimmt die Zuhörer mit auf die Reise ins Innere. Es geht um das Gefühl, sich in sich selbst zu verlaufen und das sicher viele Jugendliche in der Pubertät haben. Eigentlich habe sie das Lied für ihren Bruder geschrieben, sagt Jaculi, doch dann schlich sich ihre eigene Gefühlswelt ins Lied. Viele ihrer Kompositionen sind schon einige Jahre alt, so auch dieses. Manche Lieder habe sie auch schon länger nicht mehr gespielt. Da kann man sich gut vorstellen, dass sie mit dem Spielen der „alten“ Lieder nochmal in ihre „frühere“ Gefühlswelt eintaucht.

Man hört ihre Entwicklung: Jaculi ist „erwachsener“ geworden. In ihrem neuesten Lied wünscht sie sich im Inneren immer Kind bleiben zu dürfen - diese Sehnsucht haben ja nur Erwachsene: „Ich hoffe, ich seh für immer die Magie, die man mit großen Augen nicht mehr sieht, hoffe, ich höre für immer die Melodie der Fantasie“. Bei einem Lied nach einem Parisaufenthalt bemerkt sie, dass die heimatliche Welt begrenzt ist, ist überwältigt von den Eindrücken einer Metropole und reflektiert dabei „ihre Heimat“. Das kennt man vom Erwachsenwerden, wenn alles, was früher groß war, plötzlich klein wird.

Zum Schluss dürfen die Zuschauer noch mitsingen: „Englishman in New York“ (Sting) und „ Hit the Road Jack“ (Ray Charles). Zuerst singt das Publikum nur schüchtern mit, doch nach ein bisschen Lob: „Ihr könnt das auch alleine“, „Ihr singt ja besser als ich“ - ist der Damm gebrochen. Und Jaculi scheint es Spaß zu machen, mit dem Publikum zu spielen, gleich mehrfach dürfen sie den Refrain wiederholen.

Man darf gespannt sein, wie sich ihre künstlerische Karriere noch weiterentwickelt. Aktuell macht Jaculi ein freiwilliges soziales Jahr bei der Lebenshilfe in Bad Dürkheim, ist aber auch an einem Filmprojekt dran. Wenn ihre Duettpartnerin wieder fit ist, wird sie nochmal eine andere Facette ihres Gesanges zeigen. Und dann spielt sie ja auch noch in Bands.