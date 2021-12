Am Montag war Nikolaus. Manche Eltern nutzen den Tag gerne, um ihrem Nachwuchs zu veranschaulichen, wie dieser sich verhält: Folglich gibt es entweder Süßkram in den Schuhen oder mit einem mahnenden Zeigefinger eben eine Rute. Sie gilt ja als Symbol dafür, dass man nicht ganz so begeistert war – und es künftig besser laufen soll.

Blankes Entsetzen

Es scheint, als hätten sich etliche Neustadter Kommunalpolitiker an diesen Brauch erinnert und der Stadtverwaltung just in der Nikolauswoche mehrere mahnende Zeigefinger und symbolische Ruten präsentiert. All dies passierte am Mittwochabend. Im Umweltausschuss herrschte blankes Entsetzen über die Planung zur Kita-Erweiterung in Lachen-Speyerdorf. Denn dafür müssen 36 Bäume gefällt werden. Das für sich nervt umweltbewusste Politiker schon gewaltig. Aber richtig sauer waren sie darüber, die Pläne erst kurz vor der Sitzung gesehen zu haben. Auch Umweltdezernentin Waltraud Blarr polterte: Es könne nicht sein, dass an ihrer Abteilung vorbei geplant werde. Baudezernent Bernhard Adams war extra zugeschaltet. Er entschuldigte sich und versprach, es künftig besser zu machen. Genau das ist ja der Sinn einer Rute. Eine Ermahnung. Dabei beließ es auch das Gremium. Es stimmte der Kita-Erweiterung zähneknirschend zu, weil die Plätze ja gebraucht würden.

Zähne knirschten zudem im Ortsbeirat Duttweiler. Dort muss man nun mit Tempo 70 auf der Kreisstraße 22 nach Geinsheim leben, obwohl das Gremium eigentlich bei 100 Kilometern pro Stunde bleiben wollte. Bei einer Sanierung seien nun mit entsprechender Beschilderung Fakten geschaffen worden, hadert Ortsvorsteher Kay Lützel. Eine Beschränkung sei auf der schmalen Strecke aber nicht nötig und verwirre eher. Die Ortsbeiratsmitglieder möchten daher auch noch mal mit Adams reden und finden die Vorgehensweise der Verwaltung „verwunderlich“ und die Kommunikation „dürftig“. Keine angenehmen Tage für die Verwaltung. Von wegen besinnliche Vorweihnachtszeit.